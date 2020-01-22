中年漢涉圖姦派對女案　陪審團一致裁罪成　官斥被告攞著數

25歲女子和女同事前年到美孚新邨一單位參加派對，並在單位過夜。惟翌日早上，女子發現下半身赤裸，一名參與派對的中年漢則全身赤裸，睡在她旁。同事見狀，拍片與中年漢對質。中年漢卻堅稱：「我無做過。」並否認企圖強姦罪，案件早前在高等法院審理，陪審團今(22日)退庭商議3小時，一致裁定中年漢罪成。法官把案件押後至情人節判刑，並斥被告行為卑劣，趁事主醉酒而「攞著數」，坦言將會判囚。

被告王毅俊否認企圖強姦25歲的女事主X。(朱棨新攝)

求情稱派對上所有人都很醉

被告王毅俊，40歲，餐飲業經理。他被控1項企圖強姦罪，控罪指他於2018年8月11日，在荔枝角百老匯街36號美孚新邨一單位內，企圖強姦事主X(案發時25歲)。

庭上透露被告已婚，並有一名小孩。而辯方求情時指，派對中所有人都很醉。

官斥被告攞著數

惟法官指被告行為卑劣，趁他人醉酒而「攞著數」。法官又指，事主X因本案而作供三天，期間不時在證人台痛哭。法官最終決定先為X索取創傷報告，把判刑押後至2月14日，並坦言將會判囚，期間被告需還押。

部份證人供詞相似

法官又指，對於部份控方和辯方證人的誠信有懷疑，質疑他們之間的證供相似，著控方考慮是否採取進一步行動。據悉，部份控方證人庭上提及，被告和事主在派對中有親密舉動，但證人供詞中卻未有提及。

男戶主建事主與同事留宿

事主X早前供稱，受一名梁姓朋友邀請，於2018年8月10日晚上放工後，和一名女同事前往案發地點參加派對。她指，連同梁和被告，派對中共有6、7名男士，女士則有4人，包括X和同事。她又指，梁多年前曾介紹被告給她認識，惟她和被告未有再聯絡。而X在派對中是第二次見被告，知道對方花名叫「河馬」，但對其背景一無所知。

X在派對時有飲酒，但形容自已當時清醒。至凌晨3時許，X和同事打算離開，男戶主提議兩人可在其中一房過夜，兩人遂依言在單位留宿。

同事覺床搖擺發現被告在場

女同事則指，至早上8時許突感到所睡的床左右搖擺。她看到X當時仍在睡覺，惟發現對方下半身赤祼。同事大感奇怪，遂拍和捏X，但對方都未有回應。女同事之後驚覺全身赤祼的被告，正在X身旁，遂質問被告，又以手機拍照和拍片。因現場開場嘈吵，X亦開始清醒。

質疑被告「入唔到」

庭上播放女同事拍攝的片段，片長約20分鐘。片段中，X問被告：「做乜強姦我？」被告回應「我無做過任何嘢。」同事則質疑：「你而家係除哂衫、除哂褲.......你係咪當我白痴」。

而X向同事表示：「我Feel到係想入。」對於被告多番強調「我無做過」，同事反駁：「你係入唔到，唔係無做過」。

案件編號：HCCC142/2019