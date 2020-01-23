【武漢肺炎】市民西九站大排長龍退票指示混亂　武漢高鐵票即停售

港鐵表示，經與內地鐵路單位溝通後，港鐵即時停售所有往來武漢的高鐵車票；已購票的乘客如欲退票，可獲全數退款。目前每日兩班往來武漢及香港西九龍站的高鐵列車服務由內地鐵路單位提供。據港鐵接獲通報，有關往來武漢的列車服務目前仍然維持正常。 在西九龍站，大批市民排隊退票，多數是退回農曆新年回廣東省度歲短途車票市民，秩序大致良好，但安排混亂，有市民稱不同職員有不同指示，甚至指示離港和回程車票要排兩次隊退票，最後發現只需到內地的中鐵櫃位就可以一次辦理退票。

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與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴大，全國確診病例增至571宗，17人死亡，澳門、台灣則各有1人感染；本港昨日（22日）發現首宗「高度懷疑」新型冠狀病毒感染個案，患者在2020年1月21日從武漢搭高鐵G1015患者列車到深圳北，座位3號車10D；晚上乘搭G5607高鐵到香港西九龍站，晚上7:35開出，患者座位是2號車2D。

當局指，與患者坐同車廂，前後兩行屬於「緊密接觸者」，不論是否出現病徵，均需要接受隔離，即送入隔離營。同車廂並非緊密接觸者，則會進行醫學監察。

港鐵表示，經與內地鐵路單位溝通後，港鐵即時停售所有往來武漢的高鐵車票。而往來武漢的列車服務目前仍然維持正常；港鐵正與內地相關單位保持緊密溝通，有最新消息會盡快通知乘客，已購票的乘客如欲退票，可獲全數退款。

1月23日，高鐵西九龍站大批市民排隊退票。（李衍霖攝）

西九龍站現場，大批市民排隊退票，不少市民都有戴上口罩，秩序大致良好，但又市民表示安排混亂，「隊伍沒有標明退票或購票，有購票的人卻排了退票的隊。」

多數市民購買來回車票，有職員指示退票的市民，要分開到港鐵和內地中鐵的櫃位，排兩次隊退票，但亦有職員稱可在中鐵櫃位一次過辦理，最後發現只需在中鐵櫃位排隊就可以。

在西九站的藥房，所有口罩和洗手液已經全部售罄。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼