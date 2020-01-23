【武漢肺炎】大批警員到麥理浩夫人度假村　臨時帳篷設指揮中心

武漢肺炎疫情持續擴散，周三（22日）本港發現兩個感染個案。今次武漢肺炎陰霾下，麥理浩夫人度假村再次被預留作檢疫中心，預留安排作「隔離營」，今早有大批警員在度假村外駐守，並在大閘外架起帳蓬作臨時指揮站。

麥理浩夫人度假村再次被預留作檢疫中心，預留安排作「隔離營」，今早有大批警員在度假村外駐守，並在大閘外架起帳蓬作臨時指揮站。（黃偉民攝）

陳肇始：武漢人經高鐵來港 確診武漢肺炎

昨日首宗武漢新型冠狀病毒肺炎個案，患者是武漢人經高鐵來港後確診，他同行的四名家人因無病徵而未被隔離，於昨午已乘飛機往菲律賓。食物及衞生局局長陳肇始晚上見傳媒時交代患者的情況，並重申市民如無必要不應前往武漢，若必須到武漢應戴口罩，又提出「新建議」，指返港後亦應戴口罩14日。

康文署：度假村暫停開放 預留作檢疫中心

日前，康文署發言人指，為配合衞生防護中心應對新型冠狀病毒感染肺炎，今日起暫停開放麥理浩夫人度假村作康樂用途，以預留該設施在有需要時用作檢疫中心。康文署指已陸續通知受影響的營友，及作出相關安排，會配合衞生防護中心的措施，以確保檢疫中心在有需要時順利運作。

2003年沙士用作隔離中心 暫停度假服務

早於2003年沙士（非典型肺炎）期間，麥理浩夫人度假村被用作隔離中心。並在在同年4月1日起亦曾被用作隔離中心，隔離居住在疫症重災區淘大花園E座逾300名居民，當時另一個同被用作隔離中心的為柴灣鯉魚門公園度假村。其後沙士疫情好轉，當時被隔離人士遷至大尾篤繼續隔離。康文署為度假村進行大規模清潔，換隔離人士曾經使用的寢具。