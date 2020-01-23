【武漢肺炎】澳門確診第二宗　買口罩須出示身份證　每次限買十個

澳門確診第二宗新型冠狀病毒感染確診病例。患者為66歲男性，為武漢遊客，昨（22）日下午經關閘口岸入境澳門時被衛生局檢疫人員檢測出有發熱，隨即送往仁伯爵綜合醫院，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。澳門衛生局早上11時開記者會公布確診病例詳細情況。 並公布，澳門衛生局會統一由轄下54間藥房出售口罩，10個口罩價格為8元，須出示合資格身份證登記，限制一次最多可買10個，十日之後才可以再買。其他藥房如有其他來源口罩，市民可以自由購買。

澳門確診第二宗新型冠狀病毒感染確診病例，患者為66歲武漢男遊客，被送往仁伯爵綜合醫院。（資料圖片／王潔恩攝）

澳門當局指，第二宗確診病例患者為66歲男性，由武漢乘飛機到珠海，轉乘巴士到拱北關口，於下午四時許入境。當局即將他及其四名同行家人送到醫院特別急診作篩檢，其中一名隨行幼童有發燒但確診流感，四名家人對新型冠狀病毒呈陰性，目前會移送隔離作醫學觀察。至於第一宗確診病例由珠海經拱北入境，有多三名澳門居民因曾與確診病患者同處同一於火卡車廂，當局認定為「密切接觸者」須接受醫學觀察，暫時無症狀。

就口罩供應，衛生局會透過轄下54間藥房出售口罩，10個口罩價格為8元。要憑身份證及外地僱員證購買，強調要出示有關證件，藥房會登記市民證件號碼，限制一次最多可買十個，十日之後才可以再買，以保障市民一日至少有一個口罩可用。其他藥房如有其他來源口罩，市民可以自由購買。

1月22日，澳門公布確診首宗武漢肺炎，多間藥房都沒有口罩發售。（資料圖片／王潔恩攝）

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