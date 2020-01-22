【武漢肺炎．澳門直擊】廣州旅客無戴口罩　聲稱吸煙、涼茶可防疫

澳門今日（22日）確診首宗新型冠狀病毒感染肺炎個案，患者來自武漢。記者澳門現場所見，不少旅客都沒有配戴口罩，有旅客來自湖北，表示早兩天留在廣東，不擔心疫情。 有廣州旅客指，從報道見到吸煙有助預防疫症，又指廣東省中醫院有涼茶「秘方」防疫，故直言不擔心，也沒有戴口罩。不過，記者翻查資料，證實以上說法並非屬實。

稱吸煙有助預防疫症

從廣州情侶到澳門旅遊的情侶二人均沒有配帶口罩。蕭先生說，早前看到報道，聲稱吸煙有助預防疫症，故作為煙民的他不太擔心，「鍾南山話上次沙士，幾乎無食煙患者⋯⋯唔好食野味咪得囉。」

他又指，朋友曾傳授涼茶秘方給他，稱可以預防武漢肺炎，故對疫情絕不擔心。他向記者分享「秘方」，就圖中所見，該「秘方」標明是由廣東省中醫院所擬，以桑葉、甘草等材料，煎兩次水即成，又指在家中燒艾葉可防疫。

不過，記者翻查資料，國家衛健委高級別專家組組長、SARS專家鍾南山近日已表明，吸煙不能抵擋病毒。廣東省中醫院又曾發聲明，稱網上流傳的「廣東省中醫院預防武漢肺炎方」，並非院方制定。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 6 + 5 + 4

湖北旅客無戴口罩：這兩天在廣東，不怕

另一來自湖北的遊客王先生來，同樣未有戴上口罩，他直言：「這兩天在廣東，所以不怕。」對於澳門今日有一宗確診個案，他明言不清楚。

居住置地酒店 內地旅客聲稱不怕

不過也有內地旅客戴上口罩，雷先生說，知道今日澳門有一宗確診個案，而他居住的酒店，正是該名患者曾入住的「新東方置地酒店」，但他卻不擔心，「聽說酒店已經消毒了，不太怕。」