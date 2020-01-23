【武漢肺炎】本港三人將入隔離營包括兩醫護　港府研擴大健康申報

由新型冠狀病毒引發的「武漢肺炎」疫情持續擴大，本港現時已有2宗初步確診個案。衞生防護中心總監黃加慶今天（23日）表示，兩宗個案共有3名緊密接觸者，當中包括2名醫護人員，現時正在醫院隔離，今天將會安排入住位處麥理浩夫人渡假村的隔離營。 被問到第二宗個案曾經求醫，但因沒有發燒就未被列入需呈報個案，是否呈報準則出現問題時，黃加慶稱呈報準則「唔可以濫」，惟當局今天亦決定放寬準則，由必須發燒，變成有發燒或有呼吸道感染病徵都需要呈報。 港府也正考慮擴大健康申報至高鐵，如實行時會要求所有乘高鐵來港的旅客都填寫健康申報表。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，與兩宗個案的緊密接觸者共有3人，第一宗個案的是一名「在醫院工作的人」，而第二宗個案的密切接觸者是他的太太，以及一名威爾斯親王醫院的醫護人員。醫院管理局總感染控制主任賴偉文醫生解釋，當第二宗個案病人首次求診時，他的肺部X光檢查顯示他肺部清晰，沒有肺炎，醫護人員沒有穿著保護衣物接觸病人及診症，由於認為該名醫護人員有一定風險，故也安排他接受隔離。

衞生防護中心總監黃加慶醫生表示，3人現時正在醫院接受隔離，今天稍後會安排入住隔離營，直至與患者最後一次接觸的14天後。隔離營位於麥理浩夫人度假村及鯉魚門公園度假營，麥理浩夫人度假村現時已啟用，而有需要時也會啟用鯉魚門公園度假營。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，與兩宗個案的緊密接觸者共有3人。 （羅國輝攝）

第二宗個案曾入住沙田帝逸酒店

張竹君表示，當局現時界定與患者有「15分鐘面對面的接觸者」為「緊密接觸者」，她指「短時間坐地鐵、行街（接觸到的人），好難界定（屬緊密接觸者）。」被問到第二宗個案患者曾坐港鐵東鐵線，為何東鐵乘客不算緊密接觸者，她解釋，緊密接觸者需要「要傾計，相識，有15分鐘。」她續指，第二宗個案曾入住沙田帝逸酒店，患者表示他沒有與人接觸，也沒有在酒店內進餐，並有戴口罩。她稱，中心正派人到酒店調查，當調查完成後，為該名患者「執房」及其後入住該房間的住客也屬緊密接觸者，或需入住隔離營，而與患者同層住客就需做醫學監察。中心會派人到酒店，確保酒店已完全消毒。

黃加慶表示，當局今天決定放寬準則，由必須發燒，變成有發燒或有呼吸道感染病徵都需要呈報。 （羅國輝攝）

第二宗個案曾經求醫，但因沒有發燒就未被列入需呈報個案，黃加慶表示，當局決定更新呈報準則，如符合流行病學呈報準則，以及有發燒；或有呼吸道徵狀；或有肺炎症狀，都需呈報，換言之，日後患者如沒有發燒，但有呼吸道徵狀，也需呈報。他強調，呈報準則擴闊，相信可以覆蓋更多，惟被問到應否再擴闊時，他強調「唔可以濫」。

港府也正考慮擴大健康申報至高鐵，如實行時會要求所有乘高鐵來港的旅客都填寫健康申報表。 （羅國輝攝）

擴大健康申報？因為好多實際操作，需要考慮點實施

黃加慶指，港府希望擴大健康申報至高鐵，如實行時會要求所有乘高鐵來港的旅客都填寫健康申報表。被問到即何時會實行時，他指港府正在研究，「因為好多實際操作，需要考慮點實施，如有決定會盡快實施。」對於有個案沒有發燒，口岸只量體溫會否有漏網之魚，黃加慶稱口岸有廣播，會呼籲不適者尋求協助。黃加慶稱港府會視乎最新疫情情況去決定相關的呈報準則及應變級別，沒有絕對對錯，惟他坦言相信未來香港會繼續有確診個案。

衞生防護中心及醫院管理局今天召開記者會，公布第二宗初步確診個案資料及最新的防疫措施。 （羅國輝攝）

中心昨晚設立的熱線共接到12個查詢

張竹君表示，第一宗個案曾乘坐高鐵由深圳北到香港，與他同一車卡的乘客，部分已經致電中心的熱線。截至今天凌晨12時，中心昨晚設立的熱線共接到12個查詢，當局正「陸續搵緊」這些乘客。張竹君補充，如是因為公眾健康的原因，可以豁免私隱條例，當局也可要求運輸工具公司提供資料。

公院呈報多31個懷疑個案 ​500張隔離病床，使用率為50%

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生表示，醫管局昨天中午12時至今天早上8時，再向衞生署呈報多31個懷疑個案。現時公立醫院有500張隔離病床，使用率為50%，這些病床分布在290間病房，當中有六成多病房已被佔用，他坦言醫管局「擔心、緊張」，正檢視如何做好準備去接收病人，已計劃在新年後有機會減少非緊急服務，希望市民諒解。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生表示，醫管局昨天中午12時至今天早上8時，再向衞生署呈報多31個懷疑個案。 （羅國輝攝）

為什麼港府確定病人是否確診需時較其他地方為長？鍾健禮解釋，病人的快速測試，即聚合酶鏈鎖反應（RT-PCR）結果呈陽性，就屬於高度懷疑個案，但由於本港暫時同類個案仍少，為了確保測試準確，就需等待基因排序結果才能確定。

政府高官由武漢返港無戴口罩 黃加慶：已呼籲市民在武漢回來就應戴口罩14天

另外，對於有曾到訪武漢的官員及醫管局高層沒有戴口罩開會，黃加慶僅指，已呼籲盡量不要去武漢，如果市民在武漢回來就應戴口罩14天。澳門已決定取消新年的大型節目，黃加慶指港府正考慮如何安排，食衞局局長陳肇始現時正開會。