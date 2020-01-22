【武漢肺炎】皇悅酒店職員無戴口罩　住客憂變疫區退訂

本港今日（22日）有首宗武漢新型冠狀肺炎病毒確診個案，患者乘坐高鐵抵港，現於瑪嘉烈醫院接受隔離治療。該名男病人原打算今日乘坐飛機往菲律賓馬尼拉，昨晚曾與同行的四名家人入住尖沙咀皇悅酒店。 記者晚上8時許到尖沙咀皇悅酒店視察，未見酒店職員有特別防護措施，眼見酒店內的職員亦未有戴上口罩。有原本打算入住皇悅酒店的港人擔心酒店變成「疫區」而決定退訂，他稱與酒店職員溝通時，對方表達含糊，但承諾可退回費用。

尖沙咀皇悅酒店。（歐嘉樂攝）

記者今日（22日）晚上8時許到尖沙咀皇悅酒店視察，未見酒店職員有特別防護措施，眼見酒店內的職員亦未有戴上口罩。酒店仍有零星住客出入，亦有客人在酒店大堂逗留。

酒店承諾退回訂房費

有昨日入住皇悅酒店，今日退房的旅客稱，對武漢新型冠狀病毒確診患者曾入住酒店不知情，入住期間亦未見酒店職員有特別清洗措施。有不願透露姓名、原本打算入住皇悅酒店的港人表示，原打算和家人在皇悅酒店居住幾天，惟見到新聞後便決定退訂，而酒店亦承諾將退回訂房費用。他指，和酒店職員溝通時，酒店職員表達「好含糊」，並指「患者係冇住過，屋企人有住過。」，惟他擔心酒店變成「疫區」而決定退訂。

四川旅客王先生和太太在今日入住尖沙咀皇悅酒店。（歐嘉樂攝）

四川旅客王先生和太太在今日入住尖沙咀皇悅酒店，他表示「不清楚」有確診患者家人曾入住皇悅酒店，而他得悉後會「積極注意健康」，「反正自己注意安全，無所謂的。」而現時打算去購買口罩。

王先生指，本打算在酒店住幾天，但現時則可能會提早離開酒店，而具體離開時間則未決定。王亦指，酒店未有進行特別清潔措施，但酒店「衛生挺好的，消毒還是可以的。」亦有見到職員在消毒走廊。

北京旅客李小姐帶同兩名坐嬰兒車的孩子入住皇悅酒店，她對有確診患者家人曾入住皇悅酒店並不知情，並表示「肯定會有點擔心」， 但不會因此提早離開酒店，仍打算住三至四天。李小姐及同行兩名孩子在受訪時並沒有戴口罩，李小姐指，平時出街會戴口罩，但在酒店內則不會，而她亦表示不會讓孩子戴上口罩，「因為他們太小了，現在還不適合戴口罩，戴了也會摘下來」。