【武漢肺炎‧有片】記者直擊皇悅酒店！　首宗患者家人曾經入住

本港今日（22日）確診首宗武漢肺炎，患者乘高鐵入境，而患者家人曾入進位於尖沙咀的九龍皇悅酒店，現已乘搭宿霧航空班機飛往馬尼拉。 《香港01》直擊九龍皇悅酒店，部份旅客戴上口罩出入，但亦有部份旅客甚至連嬰兒都無戴口罩，似乎未知道疫情已經在香港發生。

+ 9 + 8 + 7

+ 3 + 2

《香港01》記者到達九龍皇悅酒店，現場氣氛未見十分緊張，部份兒童甚至嬰兒都無戴口罩，似乎未知道疫情已經波及香港。傍晚所見職員未戴口罩，但有住客收看新聞之後，憂慮疫情而退訂。

入夜後酒店大堂人流不多，記者晚上9時許坐在大堂半小時，有9團並無行李的家庭客進入酒店，兒童中約一半無帶口罩。酒店職員並無特別緊張，如常為客人辦理手續，除清潔工所有員工都無戴口罩。

酒店設施亦如常，升降機按鈕每兩小時清潔一次，房間內的浴室有一片肥皂，並沒有特別加設洗手液，房間通訊亦未有提及武漢肺炎字句。

天津旅客張先生戴着N95口罩，在晚上10時半許帶同兩個行李箱離開酒店。他指，不知道有確診個案家人曾入住該酒店，而知悉後表示「肯定會擔心 」，惟他解釋，連夜退房是因為「航班改簽」，而戴口罩是「日常自我防護」 ，與疫情無關。

+ 8 + 7 + 6