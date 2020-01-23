【武漢肺炎】威院病人確診急症室爆滿　醫護：個個都話自己武漢嚟

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情肆虐內地多個省市，疫情持續擴大以及鄰近多個地區，本港亦確診兩宗感染個案，其中一名患者來自威爾斯親王醫院，現已轉往瑪嘉烈醫院治療。 威爾斯親王醫院的急症室，不少病人等候看醫生，部分人坐或躺在流感及發燒等候處，有在場醫護人員向《香港01》記者透露，今日有較以往有更多流感個案，當中有不少病人説，「喺武漢返嚟，發緊燒！」，坦言做到「踢晒腳」。現場亦有醫護人員提醒其他同事要戴上面罩、眼罩作防禦，現場氣氛較以往更加緊張。

由湖北返港的市民，同樣因為出現流感病徵，自發召救護車到醫院檢查。（香港01記者攝）

《香港01》記者今日（23日）到急症室內視察，期間不時有穿上整套防禦衣物，並戴上眼罩、面罩及N 95口罩等防禦物品的醫護人員及救護員進出急症室，期間亦有醫護人員提醒其他同事務必穿上防禦衣物，現場情況較為緊張。

於急症室內，有大批病人於發燒及流感區內等候看醫生， 20多個診症室整日有著醫護人員馬不停蹄為病人診症，忙碌非常，期間有醫護人員向記者透露，今日突然有不少自稱由武漢返港的病人前來應診，整日非常忙碌，「今日突然間多咗好多流感個案，個個都話自己由武漢返嚟，又真係個個都發燒。」另外，現場亦有醫護人員正在討論為天宇海居民會診事宜。

急症室內，不少病人留在流感病徵及發燒區內等候。（香港01記者攝）

湖北返港漢有病徵 召救護車到院檢查

下午時分，一名由內地來港的女性旅客，曾在內地看醫生，到港後仍出現流感症狀，被送往醫院檢查。另外，一名昨日由湖北返港的市民，同樣因為出現流感病徵，自發召救護車到醫院檢查。他表示，內地的情況不太理想，朋友促他離開，回港後亦出現咳嗽等流感病徵，「我去到湖北大約一個鐘，朋友就叫我即刻走，佢話當地情況麻麻地，其實我喺嗰度乜都未做過，水都唔敢飲多一啖，只係咳兩聲都嚟睇吓醫生先，我覺得自己可能冇事掛？」及後即時被「全副武裝」的醫護人員帶到候診室接受檢查。