【武漢肺炎】消息：本港兩名高度懷疑病人正式確診　正隔離治療

武漢不明肺炎疫情擴散，本港昨晚（22日）出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，今午（23日）有消息指，該兩名病人的病毒覆檢結果均呈陽性，已經正式確診，現於瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，消息指，該兩名病人的病毒覆檢結果均呈陽性，已經正式確診，現正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎是一名39歲的武漢男旅客，他於本月21日晚於深圳北站上車，乘坐高鐵G5607 班次抵香港西九龍高鐵站，港口衞生署體溫檢測站發現他發燒，他向職員透露自己曾到過武漢。病人其後被送往伊利沙伯醫院留醫，檢測結果顯示他對新型冠狀病毒呈陽性反應，後被送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。而與患者同行的4名家人，由於沒有病徵，入住尖沙咀皇悅酒店一晚後，翌日已乘飛機前往菲律賓馬尼拉。

第二名確診患者是56歲香港人，於本月10日到過武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，後回到馬鞍山天宇海住所。他在21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入威院接受隔離治療，昨晚再被轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

▼香港確診第二宗新型冠狀病毒情況▼