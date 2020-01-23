【武漢肺炎】消委會揭上水普通成人口罩售價相差17倍　最貴$18個

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續，不少人都搶購口罩「自保」，市面有部份零售店亦提高口罩價格。消委會總幹事黃鳯嫺促請商戶不要在這段時間「趁火打劫」抬價，更指這段時期不應出現「天價口罩」情況。 消委會今早（23日）亦有派員到上水 24間藥房及藥妝店，了解有否出現內地人搶購口罩情況，發現當區仍有口罩供應，只有少數店舖報告出現短貨，不過口罩的價格幅度頗大，每個N95口罩索價30至78元不等，相差一倍，而普通成人口罩由1元至18元不等，相差17倍。 消委會主席林定國說，香港目前無價格管制法例，呼籲供應口罩的商戶應從公共健康角度出發，要考慮到社會責任問題。

▼消委會測試29款口罩性價比▼

+ 25 + 24 + 23

北區N95口罩索價最貴$78

消委會除了推出「全城防疫懶人包」外，今日特別公布對市場口罩銷售觀察。消委會總幹事黃鳯嫺在年結記者會上表示，本月初調查時發現有頗多口罩缺貨，價格亦有較多上落，之後價格及供應漸趨穩定；今日早上再派員到上水24間藥房及藥妝店，了解有否出現內地人搶購口罩情況，發現當區仍有口罩供應，只有少數店舖報告出現短貨，不過口罩的價格幅度頗大，每個N95口罩索價30至78元不等，普通成人口罩由1元至18元不等。

林定國：商戶應考慮社會責任

她重申，商戶不應在這段時間「趁火打劫」將口罩抬價，亦不應出現「天價口罩」。

消委會主席林定國說，香港目前無價格管制法例，呼籲供應口罩的商戶應從公共健康角度出發，要考慮到社會責任問題。

+ 3 + 2

去年投訴港鐵增3倍

消委會今日亦公布去年全年接獲投訴數字，鐵路服務因示威活動及部分設施遭受破壞，於去年下半年不時停駛或提早收車，導致鐵路服務的投訴大幅上升3倍至105宗。

而去年預訂酒店投訴亦上升28%至542宗，消委會指，上升的主因是不少預訂了本港酒店的旅客，因示威活動持續而取消到港，但在取消酒店預訂卻遇到困難。

去年錄得上升的投訴類別為醫療服務，並首次取代電訊服務，成為最多投訴的類別，去年累計投訴達3,104宗，較前年上升26%。消委會指，主因是內地來港注射子宮頸癌疫苗的人數不斷上升，去年供應短缺情況繼續惡化，有醫療中心求財心切，不惜以水貨疫苗甚至假疫苗濫竽充數，結果被揭發而引致近3,000 宗投訴，佔整體醫療服務投訴的90%。消委會敦促業界自律，並期望當局加強監管，以保障消費者的權益。

▼常見口罩款式防疫效用▼