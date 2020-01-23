男子4年前以手機偷拍女同事　憑協和小學案裁決上訴　獲撤銷控罪

終審法院去年就協和小學面試題目外泄案，裁定用自己手機通訊或拍照，非干犯「不誠實取用電腦」罪。一名男子涉於5年前，用自己手機偷拍女同事的裙底春光。他承認「不誠實取用電腦」罪，並被判感化令。惟他根據終院的判詞，提出上訴，為首宗同類的上訴案件。高院法官今(23日)判他上訴得直，其定罪獲撤銷。法官之後將會頒發判詞，解釋理據。

被告馮兆揚在高等法院就他4年前承認的不誠實取用電腦罪提出上訴。(資料圖片)

上訴人馮兆揚原被控於2015年8月某日的午飯時段，在工作的灣仔勞工處就業中心內，以自己的手機拍攝女同事的裙底，女同事發現事件後報警。上訴人翌年在裁判法院承認「不誠實取用電腦」罪，被判感化令12個月。

惟終院去年4月就「不誠實取用電腦」罪頒下判詞，裁定該罪不包括犯案者使用自己電腦和智能手機作案。上訴人遂根據此判詞提出上訴，今獲上訴得直。

控方曾要求裁被告普通襲擊罪成

控方提出由於上訴人涉偷拍時，其手機曾觸及事主，因此可根據上訴人之前承認的案情，改判普通襲擊罪成。惟法官認為不傾向接納改以其他控罪處理。

據悉，控方在書面陳詞時指上訴人在裁判法院承認的案情中，事主稱感到有物件觸及其膝蓋，因此可推斷是上訴人的手機。

案件編號：HCMA496/2019