已除牌上市公司中金再生　主席妻與女高層詐騙罪成　分別囚7及8年

上市4年便遭除牌的中金再生，涉嫌提供虛假的財務資料，誇大公司業績逾30億元，令公司成功在港交所主板上市。前主席秦志威的妻子及一名公司高層，早前被陪審團裁定串謀詐騙罪成。法官今(23日)在高院判刑指案情嚴重。前主席的妻子案發時是公司董事，其行為屬違反誠信，法官最終判她監禁7年。至於另一名女高層的參與程度更高，可說是不可或缺，被判入獄8年。

次被告蔡玲玲是公司的行政經理，但法官指其參與程度高，判囚8年。(資料圖片)

兩名被告：黎煥賢(48歲)和蔡玲玲(52歲)，黎為秦志威的妻子，案發時亦是中金再生的董事兼股東，而蔡於案發時是公司的行政經理。

控罪指，兩名被告於2008年6月2日至翌年6月22日期間，串謀秦志威及其他人，詐騙聯交所即不誠實地提交中國金屬再生資源（控股）有限公司（下稱：中金再生）的虛假財務業績及資料，誘使聯交所接受該些資料為真確，並批准中金在聯交所主板上市。

首被告與丈夫上市過程收6億元

商業罪案調查科總督察陳國偉在判刑後表示，歡迎法庭的判刑，並指判刑反映案件的嚴重性。他指本案案情複雜，涉及的文件多達10萬頁，要審視涉案的資金流，亦牽涉不同地方的司法互助和海外專家。陳亦指，首被告和丈夫在公司上市和主板交易過程中，得益至少6億元；而次被告則在案中得益至少3百萬元。

商業罪案調查科總督察陳國偉指本案涉及文件達10萬頁。(朱棨新攝)

公司主席是案中主腦

法官今判刑時指，本案案情嚴重，尤其考慮案中文件的數量，而案件亦損害香港股票市場的信譽。

法官又指，現已潛逃的公司前主席秦志威是案中主腦，若經審訊其刑期至少為監禁12年。法官接納，兩名被告犯案或是受前主席影響，但同時指出，首被告案發時為公司的董事，其罪行違反誠信。而成功多間影子公司的次被告，在案中不可或缺，參與較首被告多，因此量刑起點較高。

因案中有延誤、被告的個人情況，法官酌量減刑，最終判首被告監禁7年，並禁止她出任公司董事10年。次被告則被判囚8年。

上市4年被除牌

案情指，中金再生於2008年6月向聯交所提出上市申請，而公司在翌年6月22日正式上市。但公司於2013年涉造假帳被停牌，3年後被除牌。

中金再生被發現向聯交所提交的財務報表中，誇大了公司的業績。它透過旗下的中環鋼鐵，虛構與3間供應商，以及兩名客戶的交易。

案件編號：HCCC66/2018