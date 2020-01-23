【武漢肺炎】盡覽新措施　高鐵旅客須健康申報　花車、賀歲盃取消

武漢不明肺炎疫情擴散，本港昨晚（22日）出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，至今日正式確診，現正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。 署理行政長官張建宗、食物衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀、旅遊事務專員黃智祖以及醫院管理局行政總裁高拔陞醫生今晚（23日）會見傳媒。 張建宗說，健康申報擴展至高鐵西九龍站，明日(24日)起要求所有乘坐高鐵到港的旅客在填寫健康申報表。年初一至四在西九文化區舉辦的國泰新春匯演，以及年初二的賀歲盃將會取消。

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張建宗介紹了一系列的防疫新措施，首先是擴展健康申報至高鐵西九龍站，明日起要求所有乘坐高鐵到港的旅客在填寫健康申報表；而港鐵公司會加強清潔消毒高鐵列車。

衞生當局每日定時召開記者會

大型活動方面，年初一至年初四在西九文化區舉辦的國泰新春匯演，以及年初二的旺角球場賀歲盃將會取消。張建宗又說，本港衞生當局將每日定時在衞生防護中心召開記者會，交代疫情最新狀況。

張建宗續說，衞生防護中心已加強對懷疑個案的監測，懷疑個案及其密切接觸者應致電熱線21251122。熱線電話在每日早上8時至晚上9時服務，公眾假期亦照常服務。兩個隔離營已經準備就緒，麥理浩夫人度假村今日已啟用，鯉魚門公園已作最後準備。

教育局呼籲停止近期的內地交流團。張建宗呼籲市民如無必要就不要前往武漢。如必須前往，就要應佩戴口罩，至回港後14日。

陳肇始提醒市民，家居方面，應保持住所的U型渠管衞生清潔，每星期注入半公升清水在Ｕ型管。而個人方面，市民如出現呼吸道感染徵狀，應戴上口罩，並向醫生講述旅遊及接觸史。

市民平日應正確洗手, 以梘液搓手至少20秒。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，該兩名病人的病毒覆檢結果均呈陽性，張建宗今日表示，病人已經正式確診染病，現正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎是一名39歲的武漢男旅客，他於本月21日晚於深圳北站上車，乘坐高鐵G5607 班次抵香港西九龍高鐵站，港口衞生署體溫檢測站發現他發燒，他向職員透露自己曾到過武漢。病人其後被送往伊利沙伯醫院留醫，檢測結果顯示他對新型冠狀病毒呈陽性反應，後被送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。而與患者同行的4名家人，由於沒有病徵，入住尖沙咀皇悅酒店一晚後，翌日已乘飛機前往菲律賓馬尼拉。

第二名確診患者是56歲香港人，於本月10日到過武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，後回到馬鞍山天宇海住所。他在21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入威院接受隔離治療，昨晚再被轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。