【武漢肺炎】陳肇始強調封關不可行　只考慮操作　非顧及內地感受

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情在全球持續擴散，本港有專家日前建議香港「封關」，有醫護人員也要求禁止任何旅客經由中國入境，否則將會發起工業行動。 食物及衞生局局長陳肇始今天（26日）重申，完全「封關」不可行，港府會考慮加強出入口管制的措施，正檢視具體方法，以及在哪個時間做最有效及如何做。被問到是否要內地部門同意，才可以加強出入境管制「封關」，她指在推出措施時，只會考慮操作問題，與內地當局的感受無關，並稱要實行涉及內地相關單位的措施，雙方需要協調。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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與廣東省簽聯防聯控協議

陳肇始表示，現時港府採取圍堵策略，務求堵截、隔離、醫治，而港府與廣東省已簽署聯防聯控的協議，在與公共衛生重大事故有關的事件上會通報，例如廣東省現時有部分城市已經為出境旅客量體溫，如果發現有發燒，將會限制出境，而有部分城市就未落實。

再被問及香港應否「封關」，陳肇始表示，政府昨日已於記者會回應相關事宜，目前本港所有口岸均已設健康申報制度及體溫監測，重申完全「封關」不可行，而港府會考慮不同加強出入口管制的措施，正檢視具體方法，以及有效性、可行性等，例如會考慮縮短通關時間。

陳肇始重申，封關不可行，因考慮到操作問題，而非顧及內地感受。 （資料圖片／余俊亮攝）

被問到何時才能於所有口岸推行健康申報，她指政府正「全速推行，」又指難以低估實行的複雜性，例如需評估在哪兒派發表格，過關市民在哪裏填寫，如果遇到資料有問題時又需立時找回該市民等。她指新年期間過關人數不少，又經不同交通工具抵達關口，政府要確保流程暢順。而如果電子方式的健康申報可行，有望加快在所有口岸落實推行健康申報。

澳門剛證實有一名確診者在1月23日經香港坐船經港澳碼頭入境澳門，陳肇始未有正面回應是否接到通報，並指任何口岸都有機會有這類個案，所以在口岸的監測重要，懷疑自己屬緊密接觸者的人可以致電港府熱線通知當局。

陳：市民覺得希要保護自己時就應該戴口罩

對於會否呼籲全民戴口罩，她指如有市民覺得希望戴口罩去保護自己時就應該戴，例如任職司機等服務性行業，在人多擠迫時，或高危者也應戴口罩。被問到會否由政府買口罩再以合理價格賣給市民，她指不排除任何方式幫到市民。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼