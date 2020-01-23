【武漢肺炎】城大學生武漢返港懷疑中招　下學期暫停前往內地交流

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港至今已有兩宗確診個案。 城大今日（23日）宣布，在校內的診所發現一宗懷疑感染武漢肺炎的個案，涉及一名1月10日由武漢返港的學生，該名學生已由救護車送院治理。 校方後來再發聲明，表示決定由即日起，暫停下學期學生前往內地的所有交流活動，直至另行通知。

城大學生會指，醫護人員於晚上約7時帶走疑似武漢肺炎患者。（香港城市大學學生會Facebook專頁）

城大指出，今日校內的診所楊仲儀保健中心發現一宗懷疑感染武漢肺炎的個案，該名學生曾於1月10日由武漢返港。

已全面清潔及消毒 無入住學生宿舍

城大指，校方已將個案通報衛生防護中心，並已全面清潔及消毒相關範圍。懷疑受感染的學生並無入住學生宿舍，城大會了解與其有密切接觸人士的健康狀況，並再度呼籲教職員及學生做好防疫措施。

宿生新年外遊需申報

校方後來再發聲明，稱因應新型冠狀病毒的最新發展，決定由即日起暫停下學期學生前往內地的所有交流活動，直至另行通知。學生宿舍處亦已要求所有計劃在農曆新年期間外遊的宿生，在外遊前及回港後作出申報。