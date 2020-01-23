【武漢肺炎】政黨請願後防暴警突截查多人　包括區議員陳梓維

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒疫情蔓延，香港暫時至少錄得兩宗確診個案。多個政黨今（23日）在高鐵站外發起請願活動，要求政府盡快封高鐵西九龍站及加強防禦措施。 其中新民主同盟在下午4時半發起抗議活動，當時現場有30多名黑衣人聲援。惟活動結束後不足半小時，數十名防暴警察突從高鐵站旁衝岀並截查10多名黑衫人士，其中包括油尖旺區議員陳梓維。

黑衣人正在巴士站排隊 警搜身及盤問

數十名防暴警察在下午5時半突從西九站旁跑至柯士甸站外，並截查10多名正在巴士站排隊的黑衣人士。警方其後設置封鎖線，在封鎖線內要求黑衣人除下口罩，並向他們搜身、盤問及登記資料，其後逐一放行。

同遭截查的陳梓維表示，他自己當時身穿黑衣，故相信因此被截查，惟認為警員的態度比預期中好。陳梓維又指，警方當時未有解釋截停他的原因。

+ 3 + 2

新同盟促停播《愛比暴力強》 改播防疫廣告

新民主同盟大埔區議員任啟邦稱，政府處理疫情的做法不單是後知後覺，更是以政治正確的態度處理。他強調全世界不管歐美或東南亞國家都有就疫情擴散的情況進行岀入境管制，惟香港卻未有採取任何措施。另新民主同盟提岀10項建議，包括所有陸路口岸停止內地自由行進人、停播「愛比暴力強」系列廣告，改為播放防疫訊息，廢除《禁蒙面法》並撤回上訴等。

黃碧雲促停止中港交通 以阻截病毒傳入

而立法會議員黃碧雲傍晚亦聯同數名九龍城區議員於高鐵站外請願，黃碧雲促政即時停止往來內地與香港的所有高鐵、直通巴、客運船隻、來往港珠澳大橋的金巴及航機班次，同時要求過去兩星期曾在武漢逗留人士，入境時應接受14日隔離。