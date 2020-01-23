【武漢肺炎】消息：隔離營有人發燒　送瑪嘉烈接受隔離治療

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷擴散，本港已有兩宗確診個案，另有一宗初步確診個案。消息指，一名在麥理浩夫人度假村隔離營的人士發燒，被送到瑪嘉烈醫院接受隔離治理，暫未知其快速測試結果，亦未知他是否初步確診個案。

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消息指，一名在麥理浩夫人度假村隔離營的人士發燒，被送到瑪嘉烈醫院接受隔離治理。暫未知其身份及快速測試結果。

陳漢儀說，截至今天下午4時，首名確診病人的密切接觸者有8名，其中5名不在港，已通報外地；在港的3名密切接觸者已被送到麥理浩夫人度假村隔離營。他的普通接觸者有46名，其中6名出現病徵，被列為懷疑個案，已被送院隔離，其餘則需接受醫學監察。

第2名確診病人的密切接觸者有4名，其中2名在港，正安排送到隔離營；1人在檢疫中心開放前已入住瑪嘉烈醫院，將在適當時候轉送檢疫中心；另1人則出現相關病徵，被列作懷疑個案，正被隔離監察。另外，他有17名普通接觸者，需要接受醫學監察。

本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎是一名39歲的武漢男旅客，他於本月21日晚於深圳北站上車，乘坐高鐵G5607 班次抵香港西九龍高鐵站，港口衞生署體溫檢測站發現他發燒，他向職員透露自己曾到過武漢。病人其後被送往伊利沙伯醫院留醫，檢測結果顯示他對新型冠狀病毒呈陽性反應，後被送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。而與患者同行的4名家人，由於沒有病徵，入住尖沙咀皇悅酒店一晚後，翌日已乘飛機前往菲律賓馬尼拉。

第二名確診患者是56歲香港人，於本月10日到過武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，後回到馬鞍山天宇海住所。他在21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入威院接受隔離治療，昨晚再被轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。