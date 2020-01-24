【武漢肺炎】聽眾怒轟政府：連口罩都唔叫人戴　人命唔係更重要咩

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，全國至今確診病例830宗。多名聽眾今日（24日）早致電到港台《千禧年代》，炮轟政府防疫措施對比起台灣、澳門「慢半拍」，又認為政府應該實行封關，更反問：「之前封站啱，唔好再比啲人再破壞，依家有細菌呀，係咪應該封呀？」；亦有聽眾指，辛苦叫長者戴口罩，「你哋呢班官竟然話唔使戴口罩」，亦有聽眾批評政府將政治放在市民健康之上。 醫學界立法會議員陳沛然亦在節目上，批評政府指令於三星期內間朝令夕改，以致資訊混亂，不利防疫工作

聽眾張先生批評，政府的防疫決定全是「私心、政治計算」，反應比台灣、澳門「慢幾拍」，「健康申報表都要搞咁耐」。對於政府只取消賀歲波，但不取消賽馬比賽，他直斥活動同樣會吸引大批人聚集，難道「馬迷抗逆力高啲？」



聽眾何女士認為，現時有錢都買不到口罩，認為香港應參考澳門做法。她指昨日只買到一盒口罩，「點夠一家人用呀？一個人一個月都用六十個啦！」她又批評，政府早前處理反送中事件差劣，現時「連個天都比埋牌你上，都攞唔到分」，認為政府應該實行封關，「之前封站啱，唔好再俾啲人再破壞，依家有細菌呀，係咪應該封站呀？」



聽眾劉先生亦批評，政府決定優柔寡斷，說話出爾反爾，「噚日講嘅嘢同今日講嘅嘢都唔同」。他指，政府應帶頭去做，不應依賴市民「自救」。他認為，政府小事做不好，引伸至大環境：「點解咁多人上街，搞到香港咁亂？呢班廢柴政府做成」。另外，亦有聽眾認為政府應在不同口岸，實施「全面申報」。

衞生署署長陳漢儀昨天表示，市民在一般社交場合不用戴口罩。（歐嘉樂攝）

市民批政府「一般社交場合不用戴口罩」說法



另外，亦有多名聽眾批評昨晚衞生署署長陳漢儀在記者會上稱，除非有病徵，否則在一般社交場合不用戴口罩。聽眾許先生除怒轟政府「慢半拍」，亦對上述說法大感不滿。他指，不少老人家相信政府：「我哋咁辛苦叫佢哋戴口罩，你哋呢班官竟然話唔使戴口罩」，促請政府收回講法。亦有聽眾批評政府只顧「政治正確，連口罩都唔叫人戴，人命唔係更重要咩？」

擔心武漢肺炎爆發，市民紛紛購買及戴上口罩。（李澤彤攝）

陳沛然：政府指令朝令夕改 致資訊混亂



醫學界立法會議員陳沛然指，政府的指令於三星期內間朝令夕改，以致資訊混亂，如呈報機制便在短時間內更改兩次，相信當局稍後會再因應情況更改標準。他又指，早前已有聲音，要求高鐵乘客填寫健康申報表，惟張建宗當時以令到大堂擠迫為由，惟翌曰又改變說法，「個問題係咪今日可以解決？」他續指，醫院無論在軟件、硬件已嚴陣以待，但政府指令朝令夕改，不利防疫工作。



其中一名確診男子居於天宇海，沙田區區議員陳珮明指，區內居民十分擔心，亦有不少傳言。他曾去信多個部門希望取得更多資料，惟至今仍未獲回覆，直言掌握不到太多資訊。

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