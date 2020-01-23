【武漢肺炎】陳肇始：我健康無問題　稱數批口罩下周到港

武漢不明肺炎疫情擴散，本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，該兩名病人的病毒覆檢結果均呈陽性，今日(23日)正式確診，現正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。 本港外科口罩供應緊張，市面出現搶購潮，食物衞生局局長陳肇始表示，明晚（24日）將與各個口罩供應商舉行會議，下星期將有數批口罩到港。陳肇始昨晚會見記者時曾多次咳嗽，今日有記者關注她的健康狀況，陳肇始說：「琴日嗰度太乾，我健康無問題。」

陳肇始昨晚會見記者時多次咳嗽，今日有記者關注她的健康狀況。（歐嘉樂攝）

署理行政長官張建宗、食物衞生局局長陳肇始、衞生署署長陳漢儀、旅遊事務專員黃智祖以及醫院管理局行政總裁高拔陞今晚（23日）會見傳媒。

陳漢儀：市民在一般場合不用戴口罩

本港外科口罩供應緊張，市面出現搶購潮，亦有藥房趁機坐地起價。張建宗表示，一直關注本港的口罩供應情況，「知道搶得好緊要。」陳肇始亦說，正與供應商保持緊密溝通，明晚將與他們舉行會議，知悉下星期將有數批口罩到港。

至於市民外出時是否需要戴口罩，陳漢儀說，除非出現病徵，否則在一般社交場合不用戴口罩。

陳肇始：我健康無問題

陳肇始昨晚會見記者時多次咳嗽，但沒有戴上口罩，僅用單手和手上的紙張蓋口。今日她被問到健康狀況，陳肇始說：「琴晚我都想澄清，我健康無問題」，又說「琴日嗰度太乾，都係咳咗幾聲。」她表示回家後有探熱，知道自己的健康無問題。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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本港昨晚出現兩宗新型冠狀病毒肺炎的「高度懷疑個案」，該兩名病人的病毒覆檢結果均呈陽性，今日（23日）已經正式確診，現正在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

本港首宗確診新型冠狀病毒肺炎是一名39歲的武漢男旅客，他於本月21日晚於深圳北站上車，乘坐高鐵G5607 班次抵香港西九龍高鐵站，港口衞生署體溫檢測站發現他發燒，他向職員透露自己曾到過武漢。病人其後被送往伊利沙伯醫院留醫，檢測結果顯示他對新型冠狀病毒呈陽性反應，後被送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。而與患者同行的4名家人，由於沒有病徵，入住尖沙咀皇悅酒店一晚後，翌日已乘飛機前往菲律賓馬尼拉。

第二名確診患者是56歲香港人，於本月10日到過武漢，19日由武漢乘坐中國國際航空CA8279航班前往深圳，同日經羅湖口岸乘坐港鐵回港。病人自18日起開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，翌日到威爾斯親王醫院急症室求醫，毋須入院，後回到馬鞍山天宇海住所。他在21日再到該院急症室覆診，由於發燒徵狀持續，院方安排病人入威院接受隔離治療，昨晚再被轉送到瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受隔離治療。

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