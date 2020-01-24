【涉鎅刀傷警員頸案】18歲學生被改控企圖謀殺　案將轉高院審

上年10月13日有網民發起十八區商場「罷鷲」示威行動中，試圖癱瘓各大商場運作，示威中一名18歲學生涉嫌在觀塘地鐵站以利器襲擊一名防暴警察頸部。該學生原被控一項有意圖而傷人罪，今日（24日）在東區法院被改控企圖謀殺罪，案件押後至3月2日作轉交文件程序，案件將會排期在高等法院審訊。另外，就控方為受傷警員提出的匿名申請，裁判官卻指未能證實該警員受驚，直指申請「多餘」及「自相矛盾」，駁回控方申請。

被告許添力被改控企圖謀殺罪。(資料圖片)

保留傷人罪作交替性控罪

被告許添力，18歲，現為學生；他被控一項有企圖謀殺罪，指他於10月13日在觀塘港鐵站近A1出口天橋，意圖謀殺軍裝警員梁兆祥；控方另將原有的有意圖傷人罪列為交替控罪。

控方申請將控罪改為企圖謀殺，另將原有的有意圖傷人罪列為交替控罪。同時申請將案件轉介至高等法院審訊；案件將押後至3月2日在東區法院作轉交文件程序。

官指沒有證據顯示證人受驚

另外，案件上次提堂時控方曾申請為受傷警員匿名，今日何俊堯裁判官頒下判詞，認為沒有證據顯示證人受驚，而高院亦已有禁制令保護警員及其家屬免受起底，控方此申請實屬「多餘」。

官指受傷警曾公開接受訪問

另外，受傷警員亦曾接受警方PPRB 的公開訪問，顯示他不介意高調面對公眾，惟現在又申請匿名審訊實屬「自相矛盾」。

何官又指，法庭需要維護司法公義和公開審訊的制度，因此駁回該匿名申請。辯方隨即就控方申請匿名一事提出訟費申請，何官將此裁決押後至下午三時。

案件編號：ESCC2329/2019