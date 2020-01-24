【武漢肺炎】醫生大廈未見內地客湧至　診所要求申報到訪武漢紀錄

新型冠狀病毒疫情持續擴散，內地累計有825宗確診病例，死亡個案增至25宗；本港確診兩宗感染個案。《香港01》記者今早巡視有「醫生大廈」之稱的佐敦嘉賓商業大廈，暫未見有大批拖篋內地旅客求診，大多為本地市民，不少人均戴上口罩。大廈有診所加強防疫工作，在門口張貼告示，提醒病人若14日內曾赴武漢或有發燒等病徵，登記時向護士主動申報。

有「醫生大廈」之稱的佐敦嘉賓商業大廈，未見有大批拖篋內地旅客求診。（胡家欣攝）

位於佐敦的嘉賓商業大廈，過往有不少拖篋內地旅客前來接種疫苗及檢測。在武漢肺炎疫情加劇下，《香港01》記者今早約10時前往觀察，未見有大批內地旅客求診，主要為本地市民，大部份在大廈的人，包括求診者、保安、送貨員等，均有戴上口罩。

大廈其中一間眼科專科中心在門口張貼告示，提醒如病人有發燒、上呼吸道感染或14日內到訪武漢，呼籲登記時主動申報。

大部份前往大廈的市民均有戴上口罩。（胡家欣攝）

有兩名在大廈工作的護士均指，人流與往時分別不大。其中一名護士指，新春前夕，前往大廈的內地人減少，因為大多回鄉團年，未見因疫情湧至求醫。她指，診所會加強防疫措施，包括要求應診者申報這兩周內曾否到武漢，亦會提醒他們進入診所後，戴上口罩及以消毒酒精搓手液洗手。不過她笑言，「啲人仲緊張過我哋！」