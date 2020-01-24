【武漢肺炎】香港許願節取消部分節目包括盆菜宴 許願樹照開放

武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港許願節今日（24日）宣布，鑑於病毒感染情況的最新發展，以及公共衞生安全的考慮，為保障參加者健康，決定取消多個活動，包括已舉辦十年的盆菜宴 ，而許願樹則如常開放。

林村許願廣場主席張振邦向《香港01》記者表示，經評估後，決定取消大量人群聚集的活動。他指，繼續進行的活動現場，會設置電子體溫探測器，讓有需要人士使用。