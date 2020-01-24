【武漢肺炎】香港許願節取消部分節目包括盆菜宴 許願樹照開放

撰文：黃詠榆
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武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港許願節今日（24日）宣布，鑑於病毒感染情況的最新發展，以及公共衞生安全的考慮，為保障參加者健康，決定取消多個活動，包括已舉辦十年的盆菜宴 ，而許願樹則如常開放。
林村許願廣場主席張振邦向《香港01》記者表示，經評估後，決定取消大量人群聚集的活動。他指，繼續進行的活動現場，會設置電子體溫探測器，讓有需要人士使用。
香港許願節今午於facebook宜布，鑑於新型冠狀病毒感染情況的最新發展，以及公共衞生安全的考慮，為保障市民、旅客以及工作人員的健康，經審慎考慮後，決定取消多個活動，當中包括全部盆菜宴，退款安排將會個別通知。許願節繼續由25日（年初一）開放至2月9日（年十六)，林村許願樹會如常開放予市民祈福許願。
香港許願節今午於facebook宜布取消多個活動。（facebook專頁截圖）
林村許願廣場主席張振邦表示，主辦單位經商討後，決定取消多個大量人群聚集的活動，包括初一的點燈儀式，「原本社署邀請咗十幾個家庭，預計活動涉及過百人，小朋友風險較高」。
活動舉辦十周年 首次取消盆菜活動
另外，原定連日舉行的盆菜宴亦會取消，當中包括年十五的許願嘉年華及盆菜活動，當日活動超過二百席，預計有二千人出席，因風險大取消；張透露，今年是香港許願節舉辦十周年，首次取消盆菜活動。
張振邦又指，祈福活動、許願樹仍會開放予市民，已與專家、醫生商討，會在現場擺設電子體溫探測器，讓有需要人士使用。另外，亦會鼓勵現埸工作人員戴口罩，定期於社交平台公布現場情況、人數。他續指，會密切留意疫情發展，視乎情況開放。
林村許願樹會如常開放予市民祈福許願。