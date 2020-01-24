【武漢肺炎】兩確診個案7密切接觸者　3人現病徵　暫無醫護確診

本港至今錄得兩宗武漢新型冠狀病毒肺炎確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（24日）透露，第一宗確診個案的3名密切接觸者當中，有一名同班高鐵乘客因發燒及肚瀉於昨晚（23日）入院；第二宗確診個案的4名密切接觸者，兩人現病徵分別留醫瑪嘉烈及屯門醫院，另外兩人在隔離營。當局目前接觸到與首宗個案同一班高鐵車廂的18位乘客，屬「其他接觸者」。 醫院管理局質素及安全總監鍾健禮透露，兩名確診患者情況穩定，仍在瑪嘉烈醫院傳染病中心留醫。鍾健禮又稱，據他了解目前並無醫護人員確診，部份證實染甲型流感。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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新增66宗懷疑個案 119名病人仍留醫

衞生署及醫管局交代本港疫症最新情況，截至今日早上8時，本港累計錄得236宗需呈報的個案，由昨日12時起至今8小時，已急增66宗懷疑個案，目前仍有119名病人留醫，兩宗確診個案病人則情況穩定，在瑪嘉烈醫院留醫。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（高仲明攝）

首宗個案有一密切接觸者入院

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，第一宗確診個案的三名密切接觸者當中，有一人因發燒及肚瀉於昨晚入院，該病人與確診個案同一班高鐵，屬「前後兩行」的乘客；另外兩人目前在麥理浩夫人度假村隔離，分別是醫護人員及「前後兩行」乘客。

張竹君續指，當局設立的熱線接到160宗個查詢，目前接觸到與首宗個案同一班高鐵車廂的18位乘客，屬「其他接觸者」，當中6名同車乘客有輕微病徵已經入院；當中4人留醫那打素醫院，1人在伊利沙伯醫院，另1人入住屯門醫院。

第二宗確診個案的妻子已入院

至於第二宗確診個案共4名密切接觸者，確診個案曾入住沙田帝逸酒店，病人的妻子及一個酒店的密切接觸者出現病徵，分別入住瑪嘉烈醫院及屯門醫院，餘下兩人則在隔離營，兩人分別是醫護人員及酒店的接觸者。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮。（高仲明攝）

網傳醫護需留醫隔離病房

確診病人個案增加，醫管局質素及安全總監鍾健禮承認有醫護人員因有發燒或其他呼吸道病徵，在醫院的隔離病房留醫，他解釋隔離病房留醫不一定屬呈報個案，他續指目前已有確診個案，有醫護人員在病人附近區域經過後出現病徵，理解醫護擔憂自己受感染，因此仍會安排同事隔離及接受化驗。

鍾健禮稱，目前隔離的醫護只有兩名在隔離營的醫護屬確診病人的密切接觸者，其他已化驗的數位醫護，有部份人染甲型流感，又指基本上現有的醫護報告均對新型病毒呈陰性，他指毋須太擔心。

醫管局最快2月初有試劑 測試後可自行化驗

目前的新型病毒化驗工作主要由衞生署公共衞生化驗服務處負責，鍾健禮稱醫管局亦希望盡快自行做到測試，已預訂試劑，預計最快2月初有貨，但之後仍需由實驗室測試效用，需一定時間才可在醫管局為懷疑個案做測試。