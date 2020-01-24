【武漢肺炎】內地客到旺角藥房大手掃N95口罩　另有市民購眼罩

武漢肺炎疫情蔓延至本港，已先後確診兩宗感染個案，令全城陷入搶購口罩潮。部份藥房的口罩昨日（23日）賣斷貨，亦有藥房坐地起價，一個普通成人口罩索價18元、一個N95口罩索價78元，消費者委員會促請商戶不要在這段時間「趁火打劫」抬價。 《香港01》記者今早到旺角一帶視察，無論是市民或遊客，約半數均戴口罩防菌防病毒。有藥房店員表示，昨日賣了幾百盒口罩，當中最熱門的N95口罩，每個亦較平日加價20元，約八成被內地客掃光，最誇張一人買四、五盒20個裝的N95口罩、亦有內地客狂掃十多盒外科口罩。

衞生署署長陳漢儀昨日表示，除非出現病徵，否則在一般社交場合不用戴口罩，但無論是乘車、返工返學、逛街等，仍有不少市民戴口罩自保。不少藥房在當眼處展示剩餘的口罩存貨，雖然今日是年三十，但不少藥房員工表示沒有收爐，明天會繼續營業。

內地客連掃10盒口罩

旺角近西洋菜南街的藥房職員鄭先生表示，昨日賣了400盒口罩，「幾乎搶光」，以本地客居多。由於貨源緊張，鄭稱這幾日要加價20%至30%，「按良心賣，不會發國難財」，估計年初五、六才補到貨，亦有內地客連掃10盒口罩。他又批評，特首林鄭月娥不如澳門特首般坐鎮，只懂得遙控指揮，多名高官咳嗽也不戴口罩，認為港人只能自求多福。

藥房職員鄭先生表示，昨日賣了400盒口罩。（王海圖攝）

薄如紙口罩都有不少人問津

另有藥房職員指出，昨日賣出200盒口罩，早前在中文大學警民衝突一役中亦賣出相若數量，平日也曾試過一盒也賣不出。但他指早前入了大量盒身是日文的口罩，打開才發現薄如紙，只有兩層，在陽光下看更完全透光，只能賣50元一盒，每個賣兩元，但仍有不少人查詢，厚身口罩則賣60至70元一盒，後者幾乎完全賣光。他直言，多做香港人生意，整體加價10、20元，故每人限買一盒，希望每人都買到。此外，有不少藥房售賣盒身印有簡體字的口罩，部份寫明只過濾空氣污染，例如PM2.5口罩，但也索價百元，亦有市民選購。



來自山東的張先生認為，香港目前只有輸入個案，情況不算嚴重 。（王海圖攝）

在香港戴這個（口罩）沒有太多意義，空氣肯定是安全

昨日從山東來港、在本地讀書的張先生戴上口罩，與家人在西洋菜南街的多間藥房巡視口罩，透露早從老家帶來N95及外科口罩，搭飛機時亦特意戴上N95口罩防範。他的父親認為香港口罩太貴，認為「發疫情財、不能原諒」，也指香港目前只有輸入個案，情況不算嚴重，只要在公共場所防範就可以，「在香港戴這個（口罩）沒有太多意義，空氣肯定是安全」。

港人譚小姐亦從教協為朋友及同事買了兩盒日本製口罩，每盒50元，只防花粉及粒子。她說，家中一直備有口罩，這數天沒有特意去搶購，明白有不明疾病出現，市民容易恐慌，估計拜年時不會戴口罩，只能做好清潔。

譚小姐估計拜年時不會戴口罩，只能做好清潔。（王海圖攝）

旺角有市民掃眼罩 N95口罩賣380元二十個

國家衞健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發確診感染新型冠狀病毒，他估計自己患病與早前到發燒門診時沒戴眼罩有關。本港新填地街有五金舖職員透露，前日起已有約10人入手3M眼罩，每個售賣30元，當中有市民更同時查詢保護衣，估計是防疫意識強，擔心日後搶購時買不到，但他建議防疫可購買美國品牌的全氣密眼罩，每個售價45元。此外，在貨源緊張下，店內的N95口罩亦以「良心價」出售，一盒20個售價380元，較往日貴百多元，故不時有人查詢，有人更一次購入十箱。