【武漢肺炎】問30間藥房是否還有口罩　答案都是一樣：冇

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肆虐，截至今日（24日）中午，香港已出現兩宗確診個案，市民人心惶惶，不少人都紛紛搶購口罩「自保」。惟市面「一罩難求」，即使部份零售店提高口罩價格，亦迅速售罄，《香港01》記者致電港九新界逾30間藥房，全部藥房均表示所有口罩已售罄，亦未知何時會返貨；今日已是年卅晚，不少商舖均準備「收爐」，有藥房更表示最快初十（2月3日）才有口罩來貨消息。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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部份藥房昨已售罄口罩

武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，不少市民由月初起開始四周搜羅口罩，惟新型冠狀病毒至今已在多國錄得確診個案，令多地市民都開始搶購口罩，以防受到感染。其中台灣更由今日（24日）起至2月23日，管制2類型口罩出口一個月。

本港口罩供應越趨緊張，《香港01》記者今日致電本港逾30間、散布於港九新界的藥房。所有藥房均一致表示，所有口罩存貨均已售罄；部份藥房更聲稱由昨日（23日）已售出全數口罩，今日未有口罩供應。

另外，不少藥房都「趕收爐」，明日初一（25日）起休息，大部份藥房都在初四（28日）啟市，有少數藥房則會在初二（26日）啟市。惟所有藥房都表示，即使藥房啟市後，亦未能確保有沒有口罩出售。有藥房向記者表示，「最快初四有口罩消息，但都未知係有定冇」，亦有藥房表示最快初十才能確定能否成功補貨。

擔心武漢肺炎爆發，市民紛紛購買及戴上口罩。（李澤彤攝）

藥房商會理事長：已從台灣日本空運口罩來港

港九藥房總商會理事長林偉文表示，本港絕大多數藥房的口罩，在過去一周已陸續開始售罄和缺貨。他指由於廠商缺貨，供應緊張，令藥房都難以補貨，過往有藥房到內地的連鎖零售店購買口罩，再運到香港轉售，才令香港繼續有口罩貨源供應。

由於內地口罩貨源短缺，令口罩來貨價較高。林偉文表示，近期亦會從台灣及日本購入口罩，再空運到港，因此市面上的口罩零售價亦隨之而上升。惟他不願透露成本較以往相比增加多少，僅稱「有貨都唔知賣唔賣啦，有又話貴，冇又話冇」，同時批評食衞局局長陳肇始未有協助本港藥房，更從未與商會開會了解市面情況，令藥房難以購入口罩，維持市場供應。