商人成警方線人　卻被要求半價或免費提供毒品　認提供利益囚8月

商人因涉販毒被捕，後來一名自稱「馬仔」的警員與他聯絡，並稱是負責處理其案件的證物，後來商人獲撤控，之後「馬仔」以索取情報為由與他接觸，商人期間3度向該警員供應霹靂可卡因，警員更曾在其住所內吸食後，只付半費便離開，亦有試過沒有付款。商人後來被廉署拘捕，他今(24日)在西九龍法院認罪，並稱該警員是以職權向他取毒品，被告因怕被誣陷或被找麻煩而跟從，被判入獄8個月。

被告王偉明在西九龍法院承認3項公職人員提供利益罪，被判囚8個月。(資料圖片)

被告王偉明（59歲，報稱商人），承認3項向公職人員提供利益罪，被控於2017年8月1日至12月31日期間，無合法權限或合理辯解，2次以折扣價向偵緝警員王得嘉提供可卡因，以及在另一場合向對方免費提供約1克可卡因，作為他傾向或保持傾向優待被告的誘因或報酬。被告原另被控一項串謀販毒罪，今獲撤銷控罪。

求情指警員以職權索取毒品

辯方求情指，涉案警員原本為公事接觸被告，後來卻利用職權向被告索取毒品，被告因擔心會被誣陷或找麻煩，才會干犯本案，望法庭考慮到涉案時段只有兩個月予以輕判。

王向上司稱會向被告取情報

案情指，被告於2016年10月19日與另外兩名人士因危險藥物案被捕，西九龍總區特別職務隊偵緝警員王得嘉，為案件中負責證物的人員，當時王在被告面前檢取了懷疑危險藥物，並參與了與被告進行的三個警誡會面，被告被控的販毒罪於2017年4月6日被撤銷。

2016年10月30日，王被調往旺角區反三合會行動組，王向上司建議讓他接觸被告以收集情報，王遂於2017年8月13日、9月8日及9月12日與被告在旺角及深水埗警署會面收集情報。

被告認向「馬仔」提供毒品

2018年8月16日，被告遭廉署拘捕，他在警誡下指，2017年年底一名自稱「馬仔」的警員致電他，並自稱是處理其毒品案的警員，被告在「馬仔」的邀請下，分別在旺角及深水埗警署與「馬仔」會面。被告承認曾3次向「馬仔」以折扣價或免費提供霹靂可卡因，因他怕拒絕的話，會被「馬仔」誣陷或找麻煩。

「馬仔」曾到被告家吸毒

在2017年8月1日至12月31日期間，「馬仔」曾要求被告提供霹靂可卡因，當時1克可卡因是1000元，但馬仔只付了500元；「馬仔」又曾在被告的住所內服用了可卡因，但他只為1克可卡因付了500元；亦在另一場合沒有向被告支付1克可卡因的費用。

案件編號：WKCC4070/2019