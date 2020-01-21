【元朗反黑】臥底潛入黑社會拘186人、最細14歲　檢武器及毒品

周二（21日）警方召開記者會指，去年警方派出臥底探員潛入黑社會，成功拘捕186人，案件涉及藏有攻擊性武器、毒品、自稱三合會成員、賭博及賣淫等罪案。被捕人士中有九人未成年，介乎14歲至17歲，他們並非學生。行動中警方檢獲毒品、麻雀及武器，並相信行動已打擊涉案團夥，以及其主要收入來源。警方元朗警區指揮官（刑事）警司歐陽肇剛表示，今次「天歲」反黑行動未有證據顯示，與及近期示威事件或騷亂有關。

警方於去年6月至今年1月其間，根據情報針對元朗區內黑社會活動，派出臥底探員潛入三合會，發現有不法份子於暑假利用青少年進各種非法行動。（郭倩雯攝）

派出臥底探員潛入三合會

元朗警區反三合會行動組人員展開代號「天歲」（SKYAGE）的反三合會臥底行動，根據線報及經深入調查後，警員突擊搜查元朗區多個地點。警方元朗警區指揮官（刑事）警司歐陽肇剛表示，警方於去年6月至今年1月其間，根據情報針對元朗區內黑社會活動，派出臥底探員潛入三合會，發現有不法份子於暑假利用青少年進各種非法行動。經過長時間調查，警方鎖定目標團夥及相關人士，於今年1月6日至20日進行拘捕行動。

九未成年人士被捕 介乎14歲至17歲

歐陽肇剛表示案件中，警方聯同不同部門探員採取行動，出動超過300名警員，一共拘捕186人，包括68男118女，他們介乎14歲至71歲 ，當中15人為三合會成員[u2] 。至於被捕人士中，有九名未成年人士，介乎14歲至17歲，他們並非學生。警方指案件仍在調查，不排除有更多人被捕。

被捕人士中56人已被落案訴

至於所有被捕人士罪名，包括涉嫌干犯與三合會有關的罪行，包括「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身分行事」、「自稱三合會社團的成員」、「藏有攻擊性武器」、「協助及經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「販毒」、「無牌售賣酒類」、「違反逗留條件」、「逾期逗留」等。

被捕人士當中，一名24歲姓陳被捕女子已被控一項「販運危險藥物」罪，案件已於1月15日於屯門裁判法院提堂；22名男子及33名女子已被控「協助及經營非法賭博場所」、「於非法賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類」及「違反逗留條件」，而當中八人已裁定罪名成立，被判罰款500元至監禁六星期不等；64名女子因「違反逗留條件」已交由入境處跟進；其餘被捕人士則仍在扣留調查或保釋候查。

警檢獲一批武器、毒品

行動中，警員檢獲3個冰壺、約7克懷疑可卡因、約30克懷疑「冰」毒、660枝啤酒、19張麻雀枱、38副麻雀、一張牌九枱、一副牌九、一把牛肉刀、9枝木棍、3把西瓜刀、6枝鐵棍及約2.2萬元現金。檢獲的毒品總值約3.3萬元。

警司歐陽肇剛：反黑行動未有證據顯示 與近期示威事件有關

警方表示，年近歲晚黑社會成員有機會用不法用途「搵快錢」，例如勒索及刑事恐嚇等手法，如果市民遇到有關情況，可向警方求助。有在場記者問及被捕人士，是否涉及7.21元朗站襲擊事件？警司歐陽肇剛指，今次行動由2019年頭開始部署，警方拘捕行動沒有任何情況或證據顯示，事件與及近期示威事件或騷亂有關。