【武漢肺炎】教協教聯一同向教育局施壓　促延長農曆年假變相停課

武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，本港至少兩人確診，社區人心惶惶。教協及教聯會今日（24日）均表示，擔憂農曆新年假期結束後，會在學校大規模擴散，促教育局要求全港學校在在農曆新年假期後停課。當中教協要求至少延至2月10日才復課，而教聯亦認為要停課兩周。 兩教育團體均建議政府向學校提供協助，以應對疫情。教聯會更呼籲家長勿帶子女外遊。

+ 8 + 7 + 6

教協促至少停課至2月10日

教協認為，本港已有確診個案，加上需呈報的懷疑個案漸升，考慮到不少市民會在農曆新年假期間到內地探親再回港，教協建議政府要求全港學校延長農曆年假最少一星期，即最快2月10日之後才復課，以保障師生健康和安全，減低疫症在社區傳播的風險。

而教聯會亦認為，冬季流感高峰期加上武漢新型冠狀病毒，本港社區爆發風險增，擔憂農曆年假後學校出現大規模擴散。教聯呼籲政府以師生健康作首要考慮，盡快宣布全港學校在農曆新年假期後停課兩星期，以防疫情迅速蔓延。

↓↓↓ 常見口罩款式防疫效用 ↓↓↓

+ 5 + 4 + 3

指政府須協助學校做好防疫工作



教聯及教協均要求政府積極協助學校做好防疫工作，盡早制定措施及建議增撥資源予學校進行消毒防護工作；教協促港府盡快公布，以便學校及教師調整教學日程，減低對學生學習的影響。教聯則強調，政府宜給予清晰指引，建議學校如何應對各種情况及相關配合措施，而教局區域教育服務處亦須與學校密切聯繫，加強支援學校。

教聯呼籲家長避免與子女外遊，並建議學校做好預防措施，包括加強校園清潔及消毒制，停課期間善用網上平台供學生自學。