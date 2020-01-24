【武漢肺炎】旅議會：約2600個內地旅行團取消　料9萬人受到影響

武漢肺炎疫情肆虐，多間大型旅行社今日（24日）相繼宣佈，取消新年全線內地團。旅議會表示由現時至2月中，本港20間旅行社取消內地大約2,600個旅行團，預料有9萬人受影響。旅議會提醒，各間旅行社處理方法不同，旅客可直接向旅行社查詢。

旅議會總幹事陳張樂怡提醒，同業從業員及旅客應留意衛生署呼籲。（資料圖片／洪嘉徽攝）

旅議會表示，香港多間旅行社主動因應內地肺炎疫情取消農曆新年期間旅行團。旅議會總幹事陳張樂怡提醒，同業從業員及旅客應留意衛生署呼籲，勤洗手、注意個人衛生、在人多的地方戴口罩。



旅議會又指，旅行社處理方法不同，旅客可直接向旅行社查詢。若取消旅行團，旅行社將按報團條款處理，同時可根據規定，向旅客收取手續費以及與指定交通工具，即飛機、火車及郵輪有關的退票費，惟不得取酒店及接待社等費用。另外，由於不是所有高鐵票皆由港鐵出票，旅行社無法前往內地退票，故此類高鐵票將無法退票。



台灣觀光局表示，即日起暫停到大陸出團旅遊。

大航假期取消初一至初七全線內地團



多間旅行社今日宣佈取消初一至初七全線內地團，包括康泰旅遊、星晨旅遊、永安旅遊等。大航假期今日下午亦宣佈，為保護超過36,000名團友及員工的安全和健康，取消年初一至年初七期間出發的內地團。大航假期又指，已出發的旅行團亦均會向團友提供酒精搓手啫哩、消毒濕紙巾及抗菌口罩，並會強制每四小時用消毒藥水清潔車廂，以確保團友健康。

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