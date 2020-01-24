【武漢肺炎】港大通報3名返港學生不適　未有發燒　一人曾赴武漢

香港大學向衞生防護中心通報三宗疑似個案，三名從內地回港的學生均出現輕微上呼吸道感染病徴，但他們均沒有發燒，其中一位近期曾到訪武漢，另兩人無到過武漢，但他們曾在內地求診。港大回應指，決定暫停所有前往內地的學生交流計劃，直至另行通告爲止。

港大三名由內地返港的學生出現不適，今早（24日）由救護車送院。（網上圖片）

香港大學今天（1月24日）向衞生防護中心通報三宗疑似個案，三名從內地回港的學生均出現輕微上呼吸道感染病徴，但他們均沒有發燒，其中一名近期曾到訪武漢，另兩人無到過武漢，但曾因其他傷患到內地醫院求診。三人送院以便進行相關檢測。港大隨即按照防感染措施進行清潔。

港大暫停所有內地交流計劃

港大發言人回覆指，因應新型冠狀病毒的最新發展，並以大學成員的健康及安全爲首要考慮，大學決定暫停所有前往內地的學生交流計劃，直至另行通告爲止。港大表示，會要求曾經到過受影響地區的同學及教職員，填寫健康問卷調查，並提醒他們注意個人和環境衛生等必須留意的事項。

除了今早的個案外，香港大學昨日（23日）亦安排一名學生到醫院檢查，以便進行相關檢測。該學生近期沒有到訪武漢，有咳嗽但沒有發燒，兩星期前曾因其他傷患到深圳一間醫院求診。