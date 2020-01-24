長者安居協會推賀年短片　教新年飲食貼士防三高

明天是大年初一，長者安居協會製作了賀年兼籌款短片，由三位「老友記」義工拍短片提醒各位市民，尤其是長者，過新年亦要謹記少鹽少糖的健康飲食習慣，慎防有「三高」，即血壓、血脂及血糖水平過高。

片中長者模仿廣告橋段，指出煎年糕的糖分和鹽分非常高；亦有「老友記」化身財神，改編《財神到》的歌詞，提醒長者品嚐佳節食物，同時要多運動保持健康。此外，若吃太多高油分和糖分的年糕，血壓隨時飆升。長者義工又表演「數白欖」，提提大家要多菜少肉之餘，亦祝福大家新一年身體健康，天天平安。

23年來，截至去年11月，「一線通平安鐘」慈善計劃幫助了28,239名長者，協會幫助超過60萬人次送入急症室接受治療、超過一千萬人次尋找支援或關懷服務、協助尋找接近2000個懷疑失蹤個案，並向「一線通平安鐘」服務使用者進行電話慰問約870萬次。此外，註冊護士亦成功透過電話，為六萬人次提供健康輔導。

長者安居協會現正舉辦「一人一利是」籌款活動，只要捐出利是，可幫助一名貧困長者或有需要人士免費使用「室內平安鐘」或「隨身寶」/「平安手機」。

更多關於「一人一利是」之活動詳情，請瀏覽長者安居協會網頁：https://www.schsa.org.hk或致電：2338 8312。

即時欣賞賀年短片：https://bit.ly/3arsb4t