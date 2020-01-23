長者福利政策矛盾　政府須規管銀髮就業市場

行政長者林鄭月娥1月14日公布一系列民生新策，不少為長者提供福利。其中放寬「長者2蚊車」的年齡門檻至60至64歲卻惹來不來爭議，有質疑政府增加此年齡群長者的福利，與其於上年提高綜援申請年齡門檻的做法有所矛盾。面對人口結構轉變，政府鼓勵長者就業並無不妥，惟在未有改善長者勞動市場惡劣，終究成效不大。

政府上周宣布放寬長者「兩元乘車優惠」，把合資格長者的年齡下限由65歲下調至60歲，讓60萬的60至64歲長者因而受惠。放寬長者福利固然是好，惟上年初政府卻將長者申請綜援的年齡門檻由60歲上升至65歲以鼓勵長者就業，似乎在長者福利政策上有所矛盾，特別是勞工及福利局長羅致光曾聲言長者的年齡定義須有所調整時，政府更被質疑「龍門任擺」。

林鄭日前宣布十項民生政策措施，包括逐步增加法定假期至17日、放寬「兩元乘車優惠」至60歲或以上長者等。（資料圖片/羅君豪攝）

長者就業條件差劣方為關鍵

政府解釋，放寬長者交通優惠門檻的目的同為鼓勵長者就業，希望藉降低長者交通開支提供再就業誘因，稱施政方針並無矛盾。這說法似是有理，卻反映政府認同目前長者就業的待遇太差，政府須以交通福利政策增加長者再就業的誘因，讓長者減低上班開支來接受低薪工作。毋庸置疑，本港人口逐漸老化，不論是為解決勞動力不足的問題，或是保障長者退休生活的財政，鼓勵長者就業無可厚非。但不論政府藉取消60至64歲長者申請綜援的資格，或現在「慷慨」地為他們提供交通津貼，在未充份改善長者就業條件前，長者只怕強迫忍受剝削的工作條件。

正如「01觀點」曾指出，本港勞動市場對60歲以上的長者勞動人口並不友善，即使撤除身體條件已再難服務社會的長者，60歲以上長者亦容易受市場剝削、甚至排斥，原因是不少僱主認為對長者就業有着刻板印象，如「不願改變固有工作方式」、聘用他們將降低生產力等，長者就業不但不獲尊重，始終連重投就業市場本身已經不易。

政府過去在鼓勵長者就業並非全無作為，只是投入的資源只限於僱主受惠。政府於2018年將「中年就業計劃」更名為「中高齡就業計劃」，津貼僱主向60至64歲人士提供在職培訓，希望讓他們適應全新的工作環境及掌握所需的技能。但相對政府以「懲罰」方式逼使長者再就業，政府無疑對資方過分「大方」。況且，計劃的成效成疑，在2018年「中高齡就業計劃」共有2,574宗就業個案，惟只有共336宗為獲聘的60歲以上長者個案，可見即使有津貼下僱主聘請長者的意慾仍然不大。

勞福局局長羅致光（資料圖片）

別再懲罰長者

政府若真正要促進長者就業，就須進一步規管市場。政府可考慮參考新加坡的做法，即立法制定長者重聘的指引，要求僱主在員工即將退休時商討退休或重聘的可能，並按長者能力設計工種、制定薪酬，規管企業僱用長者員工的責任。當然，要短時間內改變企業對長者就業的想法並不容易，政府提供財政誘因仍然關鍵。除了可繼續提供及改善「中高齡就業計劃」，亦須考慮向低薪長者提供收入津貼，公平地津貼企業邀用長者，與鼓勵長者就業，別要讓財政援助一面倒向企業傾斜。最後，政府當然須重新調低長者綜援申請的門檻，別再以「懲罰」方式逼使長者就業。

另一方面，鼓勵長者就業亦旨在保障長者的退休生活，但長者退休生活條件為何，除了個人儲蓄外還看社會的退保系統健全與否。港府上周宣布改革長者生活津貼計劃，將現時普通和高額津貼二合為一，定於3,585元，並將資產上限放寬至50萬元，縱然較過去有所進步，但仍有不少制度漏洞。例如強積金系統不但管理成本高昂，同時亦未能保障低收入人士及非受僱人士，而年金計劃亦而長者投入大量資本才能產生穩定的現金流。政府仍有必要繼續改革，設立無須入息及資產審查的全民退休保障，為市民建立穩健的退保制度。