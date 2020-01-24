【鼠年2020】維園年宵人流減　有花檔生意勁升30%：十年最好生意

鼠年將至，今日（24日）已是年三十，往年維多利亞公園年宵市場都擠滿人。今年年宵不設乾貨攤檔，即使今日已是年宵最後一日，維園下午未見「逼爆」情況。然而有年花攤檔負責人就指，今年到年宵的市民都是一心購買年花，故生意比去年大增30%，所準備的年花亦即將售完，更稱是近10年來首次年宵不用減價出售。 有到場市民認為，年宵欠缺乾貨攤位十分單調，亦沒有新年氣氛，「如果唔係要陪屋企人都唔會嚟」。

即使今日已是年宵最後一日，維園亦未見「逼爆」情況。（黃金棋攝）

最後一日不用減價：我今日都賣晒啲花啦

最後一日的維園年宵不復往年人山人海情況，通道擴闊亦鬆動不少。往年年宵「愈夜愈熱烈」，惟今年入夜後人流比日間更少。到場的市民大部分都是一家大小，而不少人戴上口罩。售賣百合花等的蘇小姐形容今年市道「超好，做咗十年最好生意係今年」。她表示，往年乾貨攤檔會使用擴音器，故要「鬥大聲」，顧客亦很難聽到她們推銷；而今年沒有乾貨後雖人流減少，但通道闊落，坐輪椅的長者亦可到來逛年宵。

蘇小姐又稱，今年年宵中「10個人有9個都會買嘢」，但往年有不少人都只看不買，故生意比去年大增30%。年宵最後一日不少攤檔都會減價促銷，她笑言「使鬼減價，我今日都賣晒啲花啦」。

今年逛年宵的市民不少是一家大小，而大部分人戴上口罩。（黃金棋攝）

年桔檔生意升 桃花檔生意減半

售賣年桔的歐先生同樣指今年生意整體比去年增加約5%，他認為今年到年宵的市民都是「有心想買花，唔係問一問價就走」。雖然生意好轉，但他預計仍未能售完全部年桔，故亦要減價約30%至40%，而賣不完的年桔會交予食環署處理。

張先生於年宵中售賣大株桃花，他抱怨指生意去去年減少近一半，認為除了因為人流減少致生意下跌外，最主要是因經濟環境差，市民購買較貴的年花時「就住荷包嚟使」。他稱因生意欠佳，桃花今日近半價出售。

張先生抱怨指生意去去年減少近一半，桃花亦是減價促銷。（黃金棋攝）

陳小姐和家人一起到年宵市場，她認為今年年宵沒有乾貨攤檔，「無咗特色，又無咁熱鬧無乜新年氣氛。」她又笑言，往年都有赴年宵，但今年原本不打算來，只是因為要陪家人購買年花。她亦不打算在年宵中消費。

鄧女士和家人一起赴年宵購買年花，她計劃花300元購買蘭花等。她認為今年維園年宵通道鬆動不少，往年正是因過於擠逼，只到旺角年宵，今年就因人流減少而更願意到維園年宵閒逛。