【鼠年2020】維園年宵不設乾貨　高主教生轉內銷 ：堅持12年傳統

反修例風波持續，維園年宵市場今年不設乾貨攤檔，令一眾學生失去營商實戰機會。港島名校高主教書院學生是年宵「常客」，今年轉攻校內銷售，在附屬小學及幼稚園設檔口賣貨，又設網站供「街客」及校友訂購。團隊坦言，今年辦年宵波折重重，除了失卻維園檔口，在現時社會狀況下，有內地廠商拒接香港訂單，令他們需要頻頻轉廠商訂貨。不過，他們堅持出產年宵貨品，希望維持「高檔」第12年傳統：「唔想高主教一世功名，就敗喺我哋手上！」

「高檔」年宵成員周二到高主教幼稚園部派貨和擺檔速銷。（梁鵬威攝）

年宵產品轉攻內銷 設計以學校元素為主

高主教書院學生是維園年宵「常客」，連續擺檔11年，不過，今年年宵市場不設乾貨攤檔，令學生團隊急急變陣，轉攻校內銷售，大減一半入貨量，務求在市道淡靜下，生意可以穩賺。

「高檔」年宵委員會成員黎卓盈表示，內銷對象為舊生、校內學生、附屬小學及幼稚園生，故今年設計較多具學校元素的貨品，例如印有英文校名的卡片套、意大利校訓「In Constantia Fortitudo」（堅毅力行）的電腦袋及水樽等。

她指，設計特意以中學部學校線條為圖標設計，令產品的學校元素可顯得低調及高雅，「唔會太hardsell，外人睇到唔會覺得好奇怪，自己人睇到就會有共鳴感。」

高主教書院學生今年繼續傳統，推出年宵產品，包括「春眠不覺鼠」公仔、一系列具學校元素的電腦袋、卡片套及水樽。（梁鵬威攝）

學校投資五位數 已回本有賺

鼠年將至，團隊亦推出可愛的老鼠公仔及利是封以應節。他們於周一(20日)及周二(21日)分別到高主教小學部及幼稚園，向預先認購的學生派貨，亦在現場擺檔速銷；同時增設網頁供校友及「街客」訂購。成員陳兆綸指，學校今年年宵投資五位數字，目前已賣去一半貨品，足以回本有賺，待網上平台推出後，相信銷量可進一步提升。

「高檔」年宵產品吸引不少家長即場購買。（梁鵬威攝）

有內地廠商拒接香港訂單 頻轉廠訂貨

今年辦年宵可謂波折重重，「高檔」年宵委員會主席潘俊熹表示，在現時社會狀況下，曾有內地廠商拒接香港訂單，令他們需要頻頻轉廠商訂貨，而以黑色設計的貨品在出產過程亦不順利，一度令團隊感到灰心及洩氣，不過，他們從未想過放棄，希望維持「高檔」第十二年傳統。黎卓盈說：「唔想高主教一世功名，就敗喺我哋手上！」

今年舉辦年宵攤檔及製作產品遇上不少波折，但「高檔」依然堅持下去，繼承學校傳統。（梁鵬威攝）