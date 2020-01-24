【武漢肺炎】沙士康復者促港府禁武漢訪客入境　勿忘「血的教訓」

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港至少兩宗確診個案，另有兩個新增懷疑感染新型冠狀病毒個案。 2003年曾親身經歷非典型肺炎「沙士」一疫的康復者，今日（24日）透過香港沙士互助會發新聞稿，強烈呼籲港府汲取2003年「血的教訓」，做好防疫工作，包括要求政府禁止過去一個月曾到訪武漢的非本地人士進入香港，同時考慮禁止所有內地訪客來港，直至內地疫情受控。

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香港沙士互助會逾300名成員，均屬曾確診患「沙士」並接受治療的康復者。他們今日發新聞稿，直言未敢忘記2003年的「沙士」對香港的影響。他們強調，「沙士」不但嚴重影響香港經濟及民生，更奪去了299人性命，當中包括8位醫護人員；而一眾康復者至今仍面對生活及身體上的困難。面對武漢肺炎的新型冠狀病毒來勢洶洶，他們促政府汲取2003年沙士「血的教訓」，全力做好防疫工作。

促禁止一個月內曾到訪武漢非本地人入境

香港沙士互助會要求港府禁止過去一個月曾到訪武漢的非本地人士入境香港，並要求所有由國內到港的訪客或香港居民必須填寫健康申報表。若疫情持續惡化，政府須考慮禁止所有內地訪客來港，直至內地疫情改善。

▼常見口罩款式防疫效用▼

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香港沙士互助會感激醫護人員緊守崗位，促全港市民團結抗疫，避免重蹈當年覆轍，包括提高個人防疫意識，在人多擠逼的地方戴上口罩，若出現發燒及呼吸道感染徵狀應馬上求醫。