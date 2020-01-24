【武漢肺炎】教育局：正考慮延長學校農曆新年假期　加強防控措施

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，香港截至昨日（23日）已有兩宗確診個案。澳門教育當局今日公布，延長非高等教育學校年假。 本港教育局則未有公布延長農曆新年假期，但稱正與不同持份者積極討論及落實所需的防控措施，包括考慮延長學校的農曆新年假期，以及其他相應安排，以減低病毒在校園傳播的風險，保障學生的健康，會盡快公布有關詳情。

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教育局：會盡快公布安排

教協及教聯今日分別公開要求港府延長農歷年假至少至2月10日，以防止疫情於校內擴散。而鄰近的澳門教青局亦已宣布，延長澳門非高等教育學校的新年假。

教育局表示，一直與衞生署保持緊密聯絡，並適時把該署提供有關傳染病的最新資訊及建議的預防措施通知學校，自1月初已先後將衞生防護中心的九封信函轉發予學校， 讓學校提高警覺及採取防禦措施。發言人表示，今日會再次向學校發信，提醒學校落實衞生防護中心的建議，加強預防措施。

發言人又表示，正考慮延長學校的農曆新年假期，以及其他相應安排，會盡快公布有關詳情。

本港中小學今年的農曆新年假期，一般放到年初七（1月31日，星期六），學生在接着的星期一（2月3日）年初十恢復上課。

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