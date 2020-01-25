【武漢肺炎】本港增三宗確診個案　全部均乘高鐵從武漢經深圳抵港

衞生防護中心公布昨日（24日）新增3宗確診染新型冠狀病毒肺炎個案，三人均居於武漢，乘坐高鐵先到達深圳北，再轉乘另一班高鐵到達高鐵香港西九龍站。截至今日凌晨，全港累計錄得5宗確診個案。 其中一名62歲女病人與丈夫來港探望女兒及女婿，並入住屯門倚嶺南庭，她有到過武漢的菜市場及當地醫院探望有咳嗽的家人，密切接觸者是丈夫、女兒及女婿3人，衞生防護中心聲稱此個案無其他接觸者。 另外兩名病人是一對夫婦，在香港逗留期間入住馬鞍山銀湖．天峰，同住的女兒昨日開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，家庭傭工則未出現病徵，此個案有2名其他接觸者。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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衞生防護中心昨日傍晚公布，本港增兩宗初步確診染新型病毒肺炎個案，至深夜公布，連同另一宗確診個案，本港於昨日增加3宗確診個案。三人均是武漢居民，乘坐高鐵從武漢經深圳抵港。

屯門62歲婦偕丈夫探女 發燒及咳嗽3日方求醫

本港第三宗個案是62歲女病人，過往健康良好，居於湖北省武漢市。病人報稱於1月19日乘搭高鐵由武漢到深圳北（G1013列車），再由深圳北到達廣深港高鐵西九龍站（G6543列車）。她自1月20日起出現發燒及咳嗽，於1月23日到屯門醫院急症室求醫，至昨日入院接受隔離治療，現時情況穩定。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。

病人潛伏期內曾於武漢到過菜市場和當地醫院探望有咳嗽的家人，沒有接觸野生動物。初步調查顯示，病人與丈夫來港探望女兒及女婿並入住屯門倚嶺南庭。病人的丈夫、女兒及女婿沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

兩病人寄住馬鞍山銀湖．天峰 同住女兒亦有發燒

第四及第五宗個案為一對居於武漢市的夫婦，分別為62歲女病人和63歲男病人，兩人過往健康良好。他們於1月22日乘搭高鐵於下午2時20分由武漢出發，約晚上8時到達廣深港高鐵西九龍站。女病人1月23日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，男病人1月23日開始咳嗽，24日開始發燒。他們於23日到威爾斯親王醫院急症室求醫，並入院接受隔離治療，現時情況穩定。兩名病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應。



兩人報稱潛伏期內沒有到醫療機構、濕街市或海鮮市場，亦沒有接觸野生動物或禽鳥、或有肺炎或上呼吸道感染症狀的病人。初步調查顯示，兩人在香港逗留期間入住馬鞍山銀湖．天峰，同住的女兒23日開始發燒，將被送往威爾斯親王醫院接受隔離，而家庭傭工沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受隔離監測。

衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122，每日由上午8時至晚上9時運作，接聽市民查詢。截至今日下午4時，熱線共接獲221個查詢。 中心正密切監察一宗海外確診的新型冠狀病毒感染個案，該名病人在出現病徵後，於1月19日乘坐港龍航空KA853航班由武漢到香港轉機，同日乘坐國泰航空CX500航班離開香港。中心呼籲以上兩班航班的乘客致電熱線。