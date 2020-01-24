【武漢肺炎】本港增三宗個案初步確診待覆檢　據知其中兩人是夫婦

本港再增兩宗武漢新型冠狀肺炎病毒初步確診個案，衞生防護中心總監黃加慶今日（24日）傍晚透露，最新的報告顯示兩名62歲女患者的化驗結果初步呈陽性，但需進一步檢測判斷是否確診，兩人本來屬需呈報個案，分別在屯門醫院及威爾斯親王醫院隔離，但黃加慶稱，暫未知兩人是否較早前已確診患者的接觸者之一。 據悉，威爾斯女病人的丈夫化驗結果同樣呈陽性，屬初步確診個案需再作檢測。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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黃加慶傍晚在記者會上透露，最新的報告顯示兩名62歲女患者的化驗結果初步呈陽性，但需進一步檢測判斷是否確診，兩人本來屬需呈報個案，分別在屯門醫院及威爾斯親王醫院隔離，兩人將轉送瑪嘉烈醫院傳染病中心。據了解，在威爾斯親王醫院女病人的丈夫，其化驗結果同樣屬初步陽性。

不過黃加慶稱，暫未知兩人是否較早前已確診患者的接觸者之一。

至於其他流行病學資料，例如病人的接觸者數目，隔離前曾到過的地方等，黃加慶承認未有資料，因剛剛得知相關化驗結果，署方人員已立即進行相關調查。

衞生署衞生防護中心總監黃加慶（羅君豪攝）

體溫監測有限制 封關非衞生部門決定

有內地來港人士過關後到公立醫院求診，被質疑口岸體溫檢測有漏洞，黃加慶承認體溫監測有限制，但的確有其他地方利用體溫監測找到染新型病毒的患者。黃加慶同意，已錄數十宗確診個案的廣東省與香港關係緊密，需特別留意對本港的影響，但目前未有證據顯示廣東省有社區爆發，政府將持續留意疫情進展，又稱封閉關口並非衞生部門的決定。

呼籲大型公眾活動主辦單位應考慮風險

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，現時本港未有社區爆發個案，暫只有傳入個案，應繼續透過體溫監測及健康申報措施，找出懷疑個案。目前香港的應變級別屬第二級「嚴重」，他指要有社區傳播、有持續爆發才會升至如沙士般的最高「緊急」錄

他又呼籲，公眾應避免前往已經有社區爆發的城市旅遊或探親，他指相信若戴足全日口罩較不可行，建議市民若到人多的公眾地方，例如到商場或乘坐公眾交通工具時，應配戴外科口罩，勿令自己增加感染風險；而市民戴口罩前及除口罩後都要洗手，因手上或沾有分泌物。

他又呼籲大型公眾集會留意，尤其是如馬拉松之類的活動，不同地區包括疫區的跑手都會參與，主辦單位應考慮相關風險。