中大教授盧煜明：科硏成果產業化漸受注意 港科硏人應把握機會

有「無創產前檢查之父」之稱的香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明教授今日（25日）於港台節目《香港家書》提到，近年科硏成果產業化漸受到注意，只要香港科硏人員把握機會，硏發出一系列有獨特價值的專利，有能力建立多幾間「獨角獸」級公司。

盧煜明指，在香港工作的科研人員，過往研究的目標是發表學術論文，不過近年科硏成果產業化漸受到注意，如現時無創產前診斷在全球已是一個每年值數十億美元的生物科技產業，其中有多個骨幹專利源自香港的。他認為，只要香港科硏人員把握機會，硏發出一系列有獨特價值的專利，有能力建立多幾間「獨角獸」級公司。若香港有一個強勁的科技產業，年青人便多了一個創業機遇，甚至發明出惠及全球的科技。



盧回想自己回港初期，研究資助通常是幾十萬，要跟歐美的頂尖隊伍競爭實在是非常困難。近年，他看見一些比較大型的研究資助計劃落實，如大學教資會「卓越學科領域計劃」、創新科技基金等等，期望「這個科技研發勢頭」在未來再進一步增強。



香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明教授有有「無創產前檢查之父」之稱。（資料圖片／張浩維攝）

盧又分享，在英國當醫學生時已有發展無創性產前檢測的念頭，在這個領域研究近二十年，終成功轉化成無創性的產前檢測平台，並於2011年推出臨床應用，現已被數十個國家所採用。研究團隊又發現，平台也可以應用於癌症檢測，並在鼻咽癌的早期篩查比較成熟。