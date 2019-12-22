中大教授盧煜明、趙慧君致力基因研究　上榜全球20位頂尖科學家

香港中文大學醫學院教授盧煜明及趙慧君，因推動基因技術並應用在癌症檢測及胎兒診斷上，同被《自然生物科技》選為「2018年全球20位頂尖轉化研究科學家」，是名單上僅有的香港學者。 盧煜明已是連續第三年獲選為頂尖轉化研究科學家，他過往曾憑研發及應用「無創性產前診斷技術」，以及將DNA測序技術應用至癌症檢測，兩度獲此殊榮。

獲選的其中一名香港學者是中大李嘉誠健康科學研究所所長、中大醫學院副院長（研究）及化學病理學系系主任、有「無創產前檢查之父」之稱的盧煜明，其以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，已令全球數以百萬計的孕婦受惠。另一位學者同樣來自中大醫學院，中大醫學院副院長（發展）及卓敏化學病理學教授趙慧君，亦有參與研發無創產檢，以及與盧教授成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，有助非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變，希望令病人患病初期確診，能及早進行醫治。

「DNA甲基化」可追蹤DNA分子源自母體或是胎兒

權威科學期刊《自然生物科技》，重點介紹了兩人基於「DNA甲基化」而建立的新型產前診斷標誌物。「DNA甲基化」是指DNA的一種生物化學變化，有助追蹤DNA分子的來源，藉以分辨該DNA分子是來自母體抑或胎兒。 盧教授和趙教授因上述技術，獲期刊評為為「全球20位頂尖轉化研究科學家」，盧教授更是連續3年獲得此殊榮。

盧煜明對第三度獲此榮譽感榮幸，期望日後以血漿檢測癌症的技術，也能在醫療機構中普及。趙慧君表示，無創產檢猶起初檢測測唐氏綜合症，發展至將技術應用於癌症檢測，以提升治療效益，她希望相關技術能進一步應用到其他範疇，惠及更多患者。