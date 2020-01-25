武漢肺炎疫情在中國大陸持續擴大，全球確診病例增至1,287宗，41人死亡，香港至今已錄得5宗確診個案。由於武漢肺炎確定會人傳人，不少香港市民出入公共場所，都會戴上口罩自保。 雖然今日(25日)是年初一，但在武漢肺炎肆虐的情況下，旺角區一帶有藥房仍照常營業，店舖當眼處更擺放各類口罩。有藥房更將防護級別較高的1860型號的N95口罩，標價80元一個，1400元一盒，惟記者觀察附近藥房都沒有同型號口罩出售，該藥房亦可算是「獨市生意」。

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過往年初一，不少店舖均會收爐賀新春，惟今年武漢肺炎直迫香港，社區人心惶惶。記者今日（25日）中午到旺角通菜街及花園街一帶視察，大部分藥房均已啟市，店舖的當眼處，更擺放各式各類的口罩售賣，當中有防護能力較強的N95口罩、成人外科口罩、醫護用手術口罩及兒童口罩等。每盒平均價格由58元至1400元不等。

其中在西洋菜南街，一間連鎖藥房當眼位置，除出擺放一般成人外科口罩外，亦有出售屬醫護級防護口罩1860型號的N95口罩，藥房標價80元一個，每盒則售價1400元。惟記者見附近藥房都沒有售賣同型號口罩，該藥房亦可算是「獨市生意」。

有在本港工作的內地人，今日亦到旺角的藥房大手購入10盒售價138元的口罩自用。（張美華攝）

其中一間藥房職員透露，由於近日武漢肺炎疫情加劇，口罩供應緊張，「原本都冇貨賣，但老細好難先買到番嚟。」對於近日市面上有來歷不明，甚至假口罩出現，職員坦言：「其實而家都唔知㗎喇，有貨就入啦，日本台灣嗰啲就一定貴啲」又指自己目前使用的，是較早購入的台灣口罩，又謂藥房今日口罩銷情仍然良好。

本港工作內地人一次過購入10盒 4層的口罩

有在本港工作的內地人，今日亦到旺角的藥房大手購入10盒售價138元的口罩自用。他表示，今日見旺角藥房有營業，便四處格價，見有聲稱4層的口罩賣138元，便購入10盒。問及市面有假口罩湧現，他則表示「都冇辦法㗎喇，都唔知真假，有就買咗先，好過冇」。

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