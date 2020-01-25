【武漢肺炎】林鄭月娥：限買口罩會更難購到　籲市民少去人多地方

武漢新型冠狀病毒疫情嚴峻，本港暫有5宗確診個案。不少市民外出都配戴口罩，避免受感染。行政長官林鄭月娥今日（25日）見記者，談及口罩供應問題。她指政府會積極主動增加口罩供應，但認為設限購會令供應緊張的情況下更難購買到口罩。 林鄭又指，政府已聯絡商會，以及本港有口罩生產基地的商人，亦會用海外網絡尋找口罩。她呼籲市民少去人流密集地方，對口罩使用可減少，「可以用少幾個口罩」。

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林鄭月娥今日見記者時指，就口罩需求急增情況，政府已和供應商會面，而新春期間工廠休息，料供應會緊張，政府和供應商會盡最大努力於內地及其他地區找合適貨源。她又指，今日已親自致函國務院，希望國務院相關單位能提供協助。

現時最優先處理是積極主動增加供應

被問到澳門已設口罩限購時，林鄭回應指現時口罩最大問題時供應，在供應緊張情況下，限購會令市民更難買到。故現時最優先處理是積極主動增加供應，之後才可考慮分配措施，如政府會否於某些地點派發口罩、限買等。

林鄭月娥指政府會積極主動增加口罩供應，但認為設限購會令供應緊張的情況下更難購買到口罩。（羅君豪攝）

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林鄭明言，不知政府積極主動爭取口罩供應何時達致成效，呼籲市民出外少去人流密集地方，對口罩使用可減少，「可以用少幾個口罩」。

另外，《蘋果日報》報道指，一名發燒的中國旅客循沙頭角管制站入境，雖獲檢查站截停，最終仍獲准入境香港，由救護車送院，有入境處人員透露是按衞生署要求以「人道理由」准其往港就醫。林鄭月娥見記者時指，現時手頭上沒有相關個案的資料。