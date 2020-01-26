【武漢肺炎】惠州確診者兩名本港親友將入隔離營　現無病徵

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港錄得5宗確診個案。衞生防護中心今日（25日）公布，中心亦正密切監察惠州一宗新型冠狀病毒感染確診個案在香港的兩名密切接觸者，他們為該確診病人的親友，沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。 另外，一名日本確診個案於1月19日（本周日）從武漢乘坐國泰港龍KA853航班抵港，隨即轉乘國泰CX500前往日本，中心現時已聯絡到4名密切接觸者，他們將被送往麥理浩夫人度假村接受檢疫，惟無提及是否機組人員抑或乘客。

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惠州確診者兩名親友無病徵

衞生防護中心今日（25日）表示，正密切監察惠州一宗新型冠狀病毒感染確診個案在香港的兩名密切接觸者，他們為該確診病人的親友，沒有出現病徵，將被送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。中心已向廣東省衞生健康委員會通報。

日本確診個案 已聯絡四名密切接觸者

此外，衞生防護中心正繼續密切監察昨日（25日）公布的一宗日本確診新型冠狀病毒感染個案，該名病人在出現病徵後，於1月19日乘坐港龍航空KA853航班由武漢到香港轉機，同日乘坐國泰航空CX500航班離開香港前往日本東京。追蹤接觸者的工作繼續進行，現時已聯絡4名密切接觸者，將被送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。

而就本港五宗確診個案，衞生署衞生防護中心公布，截至今日（25日）下午4時，接觸者追蹤進度如下：

衞生防護中心已就個案設立熱線2125 1122，每日由上午8時至晚上9時運作，接聽市民查詢。截至今日下午4時，熱線共接獲362個查詢。

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