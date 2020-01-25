【武漢肺炎】總結中港澳台時序表　各地應對疫情政策有早有遲

武漢肺炎爆發多時，政府今日年初一（25日）召開記者會公布最新防疫措施，行政長官林鄭月娥表示，她以及政府官員連日來已經多次商討對策，指出防疫措施是要基於科學根據，又指是要讓各項措施成熟才能有系統推進。 環顧中港澳台政府，早幾日已經推出了多項措施，是否其他政府的措施較「早熟」呢？以下以時序方式，列出疫情發展及各地應對策略，香港部份措施並非特別遲，但亦有落後其他城市的地方。

2019年12月30日

武漢：

‧網上流傳武漢市衞健委有關不明原因肺炎的文件，武漢市疾控中心在31日證實文件真確，並開始向公眾通報病例。

2020年1月1日

澳門：

‧所有武漢飛往澳門的航班，旅客都要量度體溫。

1月2日

香港：

‧新民主同盟建議，來港高鐵不停武漢站，指長達4小時車程傳播風險相當高。

‧多個民主派佔大多數的區議會關注疫情，民主派區議員去信政府查詢防疫措施。

1月3日

香港：

‧民建聯在facebook發帖，要求港府與內地中央衞生部設溝通渠道、盡快透明公布最新資訊、對來自武漢的客機及高鐵乘客進行體溫篩查，以及檢視藥物、隔離病床、防疫物資。

‧林鄭與陳肇始視察高鐵西九龍站。

1月4日

香港：

‧政府公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時將應變級別定為「嚴重」。政務司司長張建宗表示，現階段毋須減少來往香港及武漢的高鐵與航空班次。

‧醫學界立法會議員陳沛然撰文講解何為嚴重級別。

政務司司長張建宗1月4日表示，現階段毋須減少來往香港及武漢的高鐵與航空班次。（資料圖片）

1月5日

香港：

‧公民黨引用新聞，呼籲做好預防措施。

‧由於同時為甲型流感傳播高峰期，民主派議員加緊舉辦免費疫苗接種活動，例如張可森在1月5日舉辦免費打流感針，又在1月7日於巴士站派發口罩。

澳門：

‧成立「應對不明原因肺炎跨部門工作小組」。

1月6日

香港：

‧經民聯引用衞生署衞生防護中心facebook帖文，呼籲加強個人衞生。

1月7日

武漢：

‧實驗室人員首次檢驗出新型冠狀病毒。

香港：

‧截至中午12時，公立醫院累計收到30宗呈報個案，其中13人已經出院。

‧民主黨在facebook出帖要做好個人衞生。

‧工聯會引用衞生署衞生防護中心facebook帖文，呼籲加強個人衞生。

‧新成立的香港酒店業工會發出公開信，要求酒店業主做好保障員工健康的措施。

市面口罩價格飆升，部份地區成人口罩價格升至300元一盒。

‧政府將不明原因肺炎納入《預防及控制疾病條例》法定須呈報傳染病，8日生效。陳肇始在記者會表示，已經為武漢來港高鐵乘客檢測體溫，又指如有需要，醫管局可在72小時內將病床數目增加至1,400張。

澳門：

‧市面有人搶購口罩。

1月11日

武漢：

‧武漢衞生健康委員會公布1月9日出現首宗死亡個案，另有7宗重症，兩宗已出院，合共有41宗案例。

香港：

‧食物及衞生局局長陳肇始早上在電台節目表示，已經向國家衞健委索取新型冠狀病毒基因圖譜。

陳肇始說，本港的疫情資訊公開透明，暫時未出現與武漢有關的嚴重肺炎個案。（資料圖片／梁鵬威攝）

1月13日

泰國：

‧一名從武漢至泰國曼谷的中國女子確診。

1月14日

‧《路透社》報道稱世界衞生組織確認新型冠狀病毒可能有限度人傳人，但世衛再澄清未有證據顯示已經具有人傳人能力。

武漢：

‧機場、火車站、長途汽車站及客運碼頭，以紅外線溫度計監測離開的旅客體溫。

1月16日

日本：

‧日本發生首宗傳入個案，一名居住在神奈川縣的中國男子前往武漢後回日本，發現受到新型冠狀病毒感染。

‧日本發生首宗傳入個案，一名居住在神奈川縣的中國男子前往武漢後回日本，發現受到新型冠狀病毒感染。

1月19日

‧世衛發言人回覆傳媒查詢，指已有證據證明病毒有以有限度人傳人，並在20日再次確認發生了有限度人傳人個案。

世衛發言人回覆傳媒查詢，指已有證據證明病毒有以有限度人傳人，並在20日再次確認發生了有限度人傳人個案。

1月20日

中國：

‧習近平指示要高度重視，全力做好防控工作。

‧武漢成立防控指揮部，採取更嚴格舉措防止擴散。

‧上海確認首宗新型冠狀病毒患者。

1月20日，國家主席習近平指示要高度重視，全力做好防控工作。

1月21日

香港：

‧武漢抵港航班乘客必須填寫健康申報表，但高鐵抵港乘客不需要健康申報。張建宗表示旅客要在大堂填表，人多聚集反而容易傳播病毒。

‧出現首宗輸入的新型冠狀病毒高度懷疑個案，為武漢人，在21日搭高鐵來港，在高鐵西九龍站被發現發燒，即時送院隔離，其後確診。而同行家人沒有病徵，22日已轉飛菲律賓馬尼拉。

‧民建聯立法會議員葛珮帆、蔣麗芸均要求政府加強防疫工作，以及即時公布最新情況。

中國：

‧中央政法委發文，指「誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人」。

‧內地多個網站免費取消在武漢的酒店、交通、門票預訂，航空公司、鐵路免費退票。

澳門：

‧出現首宗確診個案。

‧以「新型冠狀病毒感染應變協調中心」取代「應對不明原因肺炎跨部門工作小組」，出入境口岸均要實施健康申報，進入公共部門需要探熱，所有娛樂場員工均需要戴口罩，確保市面口罩供應充足，暫停來往武漢及澳門的旅行團。

台灣：

‧出現首宗確診病例，患者為女台商，在20日從武漢抵台後主動申報身體不適。

1月22日

香港：

‧宣布由年三十晚起，一連7日港珠澳大橋7座位以下小型客車免費通行。

‧民建聯提出18項要求，促請政府帶領全港市民共同防疫。

‧民主黨立法會議員黃碧雲要求政府即時停止來往香港及武漢的交通，出入境人士均要填健康申報表，到過武漢人士均要醫學監察。

澳門：

‧出現第二宗武漢傳入個案，患者在關口被驗出發燒。

‧澳門旅遊局宣布，取消所有農曆新年慶祝活動。

1月23日

香港：

‧1月22日晚上及23日凌晨有兩宗確診個案，麥理浩隔離營啟用。

‧衞生署署長陳漢儀表示，普通社交場合不需要戴口罩。

‧24至25日多個民主派主持的區議會均通過撥款，購買防疫物資，準備向區內市民派發。

‧港鐵停售來往武漢的高鐵車票，已購票乘客可全數退款。

‧張建宗宣布，初一起「國泰航空新春國際匯演」、賀歲盃均取消。

‧屈臣氏網站「大塞車」，市民湧入購買口罩。

‧實政圓桌立會議員田北辰在facebook要求政府不後知後覺，已向運房局局長陳帆表達港珠澳大橋免費通車「一定要盡快取消」，並要求所有內地來港人士填寫健康申報表。

‧民主黨要求政府即時停止往來中港交通，而所有來往內地的口岸，出入境者都要填寫健康申報表，進出武漢人員要接受14天隔離。

武漢：

‧凌晨兩時宣布，早上10時起「封城」，武漢公交、地鐵、渡輪、長途客運均暫停營運，機場、鐵路暫時封閉。

澳門：

‧澳門居民憑身份證可在指定50間藥房購買口罩，每人最多10個，10日後可再買，其他地方出售口罩並無限制，而政府已訂購2,000萬個口罩。

‧特首賀一誠宣布，任何人有發燒徵狀都不得離境。

台灣：

‧內地及港澳到台灣，或有武漢旅史的人，都必須填寫健康申報表，而武漢居民則禁止入境。

1月24日

香港：

‧有女患者在1月19日乘搭武漢到深圳北高鐵，再轉高鐵來港。她在1月20日發燒及咳嗽，23日到屯門醫院急症室求醫，24日接受隔離，並確診武漢肺炎。

‧另有一對武漢夫婦在1月22日乘高鐵來港，女病人23日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，而男病人則23日咳嗽，24日發燒，兩人均已確診。

‧多間旅行社取消年初一至年初七的內地旅行團，國泰港龍停飛武漢直至2月29日。

‧消委員呼籲藥房不要「趁火打劫」，九藥房總商會副理事長張德榮則預期，初六後口罩供應將恢復正常。

‧醫護人員已抽「生死籤」，成立特別醫護隊伍，在隔離病房專門照顧病人。

‧教協及教聯均要求政府延長學校農曆新年假期最少至2月10日，教育局在晚上澄清時表示，正與不同持份者討論及落實所需的防控措施，包括延長學校假期。

‧民建聯立法會議員葛珮帆在facebook狠批幾個星期前向政府表達要確保口罩供應，但政府「冇聲氣」，質問「你哋想點？！」

‧經民聯立法會議員梁美芬指出五點防疫建議，包括大量訂購口罩免費派發給市民。

‧新民黨向政府提交24項緊急應對疫情建議，包括免費派口罩。

湖北：

‧停止所有出入武漢的公共交通。

澳門：

‧所有非高等教育學校延至2月10日才復課。

台灣：

‧停止所有內地旅遊團，將拒絕入境範圍由武漢擴大至湖北，同時呼籲其他所有在台內地團盡快離境。

1月25日

香港：

‧經民聯梁美芬要求盡快暫緩港珠澳大橋7日免費通車計劃。

‧日本城限制每人購買一盒口罩，多個地區均出現人龍。

‧將應變級別由嚴重提升至緊急，成立由林鄭主持的督導委員會及指揮中心。

‧無限期暫停來往湖北武漢的航班及高鐵，所有口岸入境的內地人都要填寫健康申報表，而高西九龍站則試行電子健康申報。加強口岸體溫檢測，籲市民切勿前往湖北，暫停由政府主辦的內地交流活動。

‧取消大型群眾活動，包括渣打馬拉松、禮賓府新春酒會，以及康文署文辦的元宵燈會。

‧中小學及幼稚園延長農曆新年假期，暫定2月17日復課。

‧與已口罩供應商會面，有廠商承諾增產，但預期新春期間供應緊張，研究從其他地方進口口罩，並致函國務院求助。

‧增加負氣壓隔離病床至603張，設立指定診所，減少專科門診節數，部份病房或會暫停探訪，並為醫護人員安排臨時住宿。

‧林鄭表示，香港「封關」議建不切實際。

中國：

‧北京故宮、上海迪士尼、珠海長隆度假區、深圳歡樂谷均關閉。

‧全國暫停旅行團。

澳門：

宣布初三起關閘拱北口岸通關時間縮短3小時。