【武漢肺炎】總結中港澳台時序表　各地應對疫情政策有早有遲

武漢肺炎爆發多時，政府今日年初一（25日）召開記者會公布最新防疫措施，行政長官林鄭月娥表示，她以及政府官員連日來已經多次商討對策，指出防疫措施是要基於科學根據，又指是要讓各項措施成熟才能有系統推進。
環顧中港澳台政府，早幾日已經推出了多項措施，是否其他政府的措施較「早熟」呢？以下以時序方式，列出疫情發展及各地應對策略，香港部份措施並非特別遲，但亦有落後其他城市的地方。
2019年12月30日
武漢：
‧網上流傳武漢市衞健委有關不明原因肺炎的文件，武漢市疾控中心在31日證實文件真確，並開始向公眾通報病例。
2020年1月1日
澳門：
‧所有武漢飛往澳門的航班，旅客都要量度體溫。
1月2日
香港：
‧新民主同盟建議，來港高鐵不停武漢站，指長達4小時車程傳播風險相當高。
‧多個民主派佔大多數的區議會關注疫情，民主派區議員去信政府查詢防疫措施。
1月3日
香港：
‧民建聯在facebook發帖，要求港府與內地中央衞生部設溝通渠道、盡快透明公布最新資訊、對來自武漢的客機及高鐵乘客進行體溫篩查，以及檢視藥物、隔離病床、防疫物資。
‧林鄭與陳肇始視察高鐵西九龍站。
1月4日
香港：
‧政府公布「對公共衞生有重要性的新型傳染病準備及應變計劃」，並同時將應變級別定為「嚴重」。政務司司長張建宗表示，現階段毋須減少來往香港及武漢的高鐵與航空班次。
‧醫學界立法會議員陳沛然撰文講解何為嚴重級別。
政務司司長張建宗1月4日表示，現階段毋須減少來往香港及武漢的高鐵與航空班次。（資料圖片）
1月5日
香港：
‧公民黨引用新聞，呼籲做好預防措施。
‧由於同時為甲型流感傳播高峰期，民主派議員加緊舉辦免費疫苗接種活動，例如張可森在1月5日舉辦免費打流感針，又在1月7日於巴士站派發口罩。
澳門：
‧成立「應對不明原因肺炎跨部門工作小組」。
1月6日
香港：
‧經民聯引用衞生署衞生防護中心facebook帖文，呼籲加強個人衞生。
1月7日
武漢：
‧實驗室人員首次檢驗出新型冠狀病毒。
香港：
‧截至中午12時，公立醫院累計收到30宗呈報個案，其中13人已經出院。
‧民主黨在facebook出帖要做好個人衞生。
‧工聯會引用衞生署衞生防護中心facebook帖文，呼籲加強個人衞生。
‧新成立的香港酒店業工會發出公開信，要求酒店業主做好保障員工健康的措施。
市面口罩價格飆升，部份地區成人口罩價格升至300元一盒。
‧政府將不明原因肺炎納入《預防及控制疾病條例》法定須呈報傳染病，8日生效。陳肇始在記者會表示，已經為武漢來港高鐵乘客檢測體溫，又指如有需要，醫管局可在72小時內將病床數目增加至1,400張。
澳門：
‧市面有人搶購口罩。
1月11日
武漢：
‧武漢衞生健康委員會公布1月9日出現首宗死亡個案，另有7宗重症，兩宗已出院，合共有41宗案例。
香港：
‧食物及衞生局局長陳肇始早上在電台節目表示，已經向國家衞健委索取新型冠狀病毒基因圖譜。
陳肇始說，本港的疫情資訊公開透明，暫時未出現與武漢有關的嚴重肺炎個案。（資料圖片／梁鵬威攝）
1月13日
泰國：
‧一名從武漢至泰國曼谷的中國女子確診。
1月14日
‧《路透社》報道稱世界衞生組織確認新型冠狀病毒可能有限度人傳人，但世衛再澄清未有證據顯示已經具有人傳人能力。
武漢：
‧機場、火車站、長途汽車站及客運碼頭，以紅外線溫度計監測離開的旅客體溫。
1月16日
日本：
‧日本發生首宗傳入個案，一名居住在神奈川縣的中國男子前往武漢後回日本，發現受到新型冠狀病毒感染。
‧日本發生首宗傳入個案，一名居住在神奈川縣的中國男子前往武漢後回日本，發現受到新型冠狀病毒感染。
1月19日
‧世衛發言人回覆傳媒查詢，指已有證據證明病毒有以有限度人傳人，並在20日再次確認發生了有限度人傳人個案。
世衛發言人回覆傳媒查詢，指已有證據證明病毒有以有限度人傳人，並在20日再次確認發生了有限度人傳人個案。
1月20日
中國：
‧習近平指示要高度重視，全力做好防控工作。
‧武漢成立防控指揮部，採取更嚴格舉措防止擴散。
‧上海確認首宗新型冠狀病毒患者。
1月20日，國家主席習近平指示要高度重視，全力做好防控工作。
1月21日
香港：
‧武漢抵港航班乘客必須填寫健康申報表，但高鐵抵港乘客不需要健康申報。張建宗表示旅客要在大堂填表，人多聚集反而容易傳播病毒。
‧出現首宗輸入的新型冠狀病毒高度懷疑個案，為武漢人，在21日搭高鐵來港，在高鐵西九龍站被發現發燒，即時送院隔離，其後確診。而同行家人沒有病徵，22日已轉飛菲律賓馬尼拉。
‧民建聯立法會議員葛珮帆、蔣麗芸均要求政府加強防疫工作，以及即時公布最新情況。
中國：
‧中央政法委發文，指「誰刻意遲報瞞報誰就是千古罪人」。
‧內地多個網站免費取消在武漢的酒店、交通、門票預訂，航空公司、鐵路免費退票。
澳門：
‧出現首宗確診個案。
‧以「新型冠狀病毒感染應變協調中心」取代「應對不明原因肺炎跨部門工作小組」，出入境口岸均要實施健康申報，進入公共部門需要探熱，所有娛樂場員工均需要戴口罩，確保市面口罩供應充足，暫停來往武漢及澳門的旅行團。
台灣：
‧出現首宗確診病例，患者為女台商，在20日從武漢抵台後主動申報身體不適。
1月22日
香港：
‧宣布由年三十晚起，一連7日港珠澳大橋7座位以下小型客車免費通行。
‧民建聯提出18項要求，促請政府帶領全港市民共同防疫。
‧民主黨立法會議員黃碧雲要求政府即時停止來往香港及武漢的交通，出入境人士均要填健康申報表，到過武漢人士均要醫學監察。
澳門：
‧出現第二宗武漢傳入個案，患者在關口被驗出發燒。
‧澳門旅遊局宣布，取消所有農曆新年慶祝活動。
1月23日
香港：
‧1月22日晚上及23日凌晨有兩宗確診個案，麥理浩隔離營啟用。
‧衞生署署長陳漢儀表示，普通社交場合不需要戴口罩。
‧24至25日多個民主派主持的區議會均通過撥款，購買防疫物資，準備向區內市民派發。
‧港鐵停售來往武漢的高鐵車票，已購票乘客可全數退款。
‧張建宗宣布，初一起「國泰航空新春國際匯演」、賀歲盃均取消。
‧屈臣氏網站「大塞車」，市民湧入購買口罩。
‧實政圓桌立會議員田北辰在facebook要求政府不後知後覺，已向運房局局長陳帆表達港珠澳大橋免費通車「一定要盡快取消」，並要求所有內地來港人士填寫健康申報表。
‧民主黨要求政府即時停止往來中港交通，而所有來往內地的口岸，出入境者都要填寫健康申報表，進出武漢人員要接受14天隔離。
武漢：
‧凌晨兩時宣布，早上10時起「封城」，武漢公交、地鐵、渡輪、長途客運均暫停營運，機場、鐵路暫時封閉。
澳門：
‧澳門居民憑身份證可在指定50間藥房購買口罩，每人最多10個，10日後可再買，其他地方出售口罩並無限制，而政府已訂購2,000萬個口罩。
‧特首賀一誠宣布，任何人有發燒徵狀都不得離境。
台灣：
‧內地及港澳到台灣，或有武漢旅史的人，都必須填寫健康申報表，而武漢居民則禁止入境。
1月24日
香港：
‧有女患者在1月19日乘搭武漢到深圳北高鐵，再轉高鐵來港。她在1月20日發燒及咳嗽，23日到屯門醫院急症室求醫，24日接受隔離，並確診武漢肺炎。
‧另有一對武漢夫婦在1月22日乘高鐵來港，女病人23日開始發燒，但無呼吸道感染徵狀，而男病人則23日咳嗽，24日發燒，兩人均已確診。
‧多間旅行社取消年初一至年初七的內地旅行團，國泰港龍停飛武漢直至2月29日。
‧消委員呼籲藥房不要「趁火打劫」，九藥房總商會副理事長張德榮則預期，初六後口罩供應將恢復正常。
‧醫護人員已抽「生死籤」，成立特別醫護隊伍，在隔離病房專門照顧病人。
‧教協及教聯均要求政府延長學校農曆新年假期最少至2月10日，教育局在晚上澄清時表示，正與不同持份者討論及落實所需的防控措施，包括延長學校假期。
‧民建聯立法會議員葛珮帆在facebook狠批幾個星期前向政府表達要確保口罩供應，但政府「冇聲氣」，質問「你哋想點？！」
‧經民聯立法會議員梁美芬指出五點防疫建議，包括大量訂購口罩免費派發給市民。
‧新民黨向政府提交24項緊急應對疫情建議，包括免費派口罩。
湖北：
‧停止所有出入武漢的公共交通。
澳門：
‧所有非高等教育學校延至2月10日才復課。
台灣：
‧停止所有內地旅遊團，將拒絕入境範圍由武漢擴大至湖北，同時呼籲其他所有在台內地團盡快離境。
1月25日
香港：
‧經民聯梁美芬要求盡快暫緩港珠澳大橋7日免費通車計劃。
‧日本城限制每人購買一盒口罩，多個地區均出現人龍。
‧將應變級別由嚴重提升至緊急，成立由林鄭主持的督導委員會及指揮中心。
‧無限期暫停來往湖北武漢的航班及高鐵，所有口岸入境的內地人都要填寫健康申報表，而高西九龍站則試行電子健康申報。加強口岸體溫檢測，籲市民切勿前往湖北，暫停由政府主辦的內地交流活動。
‧取消大型群眾活動，包括渣打馬拉松、禮賓府新春酒會，以及康文署文辦的元宵燈會。
‧中小學及幼稚園延長農曆新年假期，暫定2月17日復課。
‧與已口罩供應商會面，有廠商承諾增產，但預期新春期間供應緊張，研究從其他地方進口口罩，並致函國務院求助。
‧增加負氣壓隔離病床至603張，設立指定診所，減少專科門診節數，部份病房或會暫停探訪，並為醫護人員安排臨時住宿。
‧林鄭表示，香港「封關」議建不切實際。
中國：
‧北京故宮、上海迪士尼、珠海長隆度假區、深圳歡樂谷均關閉。
‧全國暫停旅行團。
澳門：
宣布初三起關閘拱北口岸通關時間縮短3小時。