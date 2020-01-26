【武漢肺炎】港鐵公布：要求全線車站員工戴口罩　上班前量體溫

武漢新型肺炎疫情仍在擴散。港鐵今晚（26日）凌晨公布指，已要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前需量度體溫，亦已提醒職員應注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級以及求醫。 另外，港鐵又指與出入境口岸連接的鐵路站包括香港西九龍站，亦已進行「深層次清洗」，西九龍站、羅湖站、落馬洲站、紅磡站及機場站，均加強以1比49漂白水清潔車站。

港鐵表示，西九龍站等與出入境口岸連接的鐵路站均加強以一比四十九漂白水清潔車站。（香港01記者攝）

港鐵表示，因應武漢肺炎最新事態發展，由昨日（25日）起即時再加強防疫工作，包括增加鐵路車站及車廂的清潔及消毒。港鐵網絡內各車站的清潔消毒工作，會進一步加密至每2小時一次，清潔工人會以1比99漂白水清潔車站內乘客經常接觸到的地方，例如扶手電梯、升降機，售票機等。同時，車站亦會加強抽入新鮮空氣，令空氣更加流通。

另外，港鐵已加強清潔高鐵車廂和城際直通車車廂，亦已將全綫本地93個車站的空調系統的隔塵網加密更換，並將會加密清洗。

▼武漢疫情嚴重▼

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港鐵又要求全綫車站員工當值期間配戴口罩，每天上班前亦需量度體溫，亦已提醒職員應注意個人衛生及健康，如有不適應盡早通知上級以及求醫。另外，港鐵已透過車站的乘客資料顯示屏，宣傳提醒乘客預防新型冠狀病毒肺炎及保持良好衛生習慣的信息 ，亦提醒任何旅客如感到不適，應盡早求診。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼