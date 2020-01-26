【武漢肺炎】高鐵西九站加強清潔　汕頭人退票：相信幾天後可回去

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，特首林鄭月娥周五(25日)公布一系列措施，包括提升防疫應變機制級別至最高級的「緊急」。 本港幾宗確診個案都經由高鐵到港，今日（26日）在高鐵站內有多名工人清潔站內設施，包括售票機及入閘機等。 有於過年前從汕頭來港的內地人因汕頭「封城」未能回鄉，到站內辦理退票手續。她認為只要做好個人衞生，對疫情不用過份擔心，預計自己「過幾天就可回去。」

▼武漢封城▼

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於早上約10時半，西九高鐵站的入境及離境大堂均人流稀疏，站內設置的新春市集及座位休息區只有數名旅客。站內有告示稱會用1比49的稀釋漂白水消毒，現場可見多名戴上口罩及手套的清潔工人以抹布清潔設施，包括售票機及查票的櫃位；而於到港大堂的出閘機更有清潔工人長駐清潔，而站內職員亦全部戴上口罩。

數十人輪候退票

現場可見，大部分旅客均戴上口罩，便利店及連鎖藥房的口罩及消毒液均售罄，早上亦有旅客到店內查詢。港鐵早前宣布已購買來往內地高鐵票的乘客可退款，早上有約有數十人在場排隊退票，有多名職員在場協助。

於過年前從汕頭到港的陳小姐排隊等候退票約50分鐘，她原定於下午乘高鐵回汕頭，惟因汕頭宣布封城加上原定工作取消，故前來辦理退票。她稱，於防疫措施上相信政府，認為很快會研發出治療藥物，「打算待多幾天就可以回去了。」她又認為只要大家都留在家中，又做好個人衞生，就不需過份緊張。不過她對過境的措施感到馬虎，不確定是不是每個旅客也有量度體溫。

到港大堂入閘口有工人長駐清潔。（張嘉敏攝）

汕頭的陳小姐稱，相信自己過幾天能回去。（張嘉敏攝）

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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港人：內地人不太戴口罩

另一名港人黃先生同樣到場退票，75歲的他過年前從福建返港，原定與共10名家人於明日到廣州旅遊，惟擔心同行小孩的健康故取消行程。他稱有感內地人對疫情欠防護意識，「嗰邊啲人不太戴口罩。」而他會做好個人衞生，又會少去人多的地方，「都唔知邊個有病。」

深圳旅客稱車廂只有十多人

從深圳到港轉機往峇里的黃先生稱，車廂內人流很少，「每卡車只有十多人。」認為大家都不敢乘車。他雖有戴上口罩，但坦言對疫情不太擔心，認為一至兩個月後就能平息，「全國都在戴口罩，連農村都戴...政府重視就很快沒事。」

乘坐早上11時列車前往福建的鄭先生，則表示對疫情感到擔心，但因家事關係必須回內地，「會盡量即日走。」他覺得高鐵站內未有加強防疫措施，認為連出入高鐵站亦應量度體溫。

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