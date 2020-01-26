【武漢肺炎】網傳四名科大生武漢回港未隔離　校方未發現相關學生

武漢新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，網上流傳指，科大有4名就讀電子工程學課程的武漢學生，在武漢「封城」前一日返回香港，但校方未有對外宣布安排隔離，目前更未知4人身在香港何處。 科大回覆查詢時指，經了解後，並未有發現與傳聞吻合的4名學生， 大學將繼續監察最新情況。

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼

+ 8 + 7 + 6

科大表示，自1月18日向所有宿生派發回條，要求回覆近期有否前往武漢。大學要求過去14天曾到過湖北省或武漢市的學生和教職員，在其後的兩星期內須每天佩戴口罩、量度體溫，並留意自己有否出現呼吸道感染症狀，而居住在宿舍的學生亦會被安排暫時入住單人房。科大亦繼續提醒學生如有發燒或呼吸道感染症狀，應立即求醫並通知舍監，大學倘發現有懷疑個案，會按衞生防護中心指引向其通報。

鑑於湖北省多個城市已暫停市內交通並關閉出境通道，科大已取消所有前往湖北省的學術和公幹行程。大學現時在當地並無任何學生交流活動。校方亦已呼籲所有學生和教職員避免前往湖北省與武漢市，並考慮會否進一步將相關措施擴展至其他受影響地區。

至於現今仍然逗留在武漢市的同學及教職員，校方將為其課堂、考試和工作進行特別安排。

網傳科大有4名就讀電子工程學課程的武漢學生，在武漢「封城」前一日返回香港，校方回覆查詢時指，未有發現與傳聞吻合的4名學生。（資料圖片）