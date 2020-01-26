【武漢肺炎】律敦治新增一宗初步確診個案　港人患者隱瞞到過武漢

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷蔓延，截至昨日（25日），本港暫時錄得至少五宗確診個案。 消息稱，本港今（26日）新增一宗初步確診個案，患者現於律敦治醫院接受隔離治療。據了解，患者是一名香港人，會於內地四處買菜，最近曾於武漢逗留，於上周一（20日）乘高鐵返港，23日於律敦治醫院求診。當時曾表明於武漢被狗咬，已於當地醫院打針，故到港後再詢問是否要打針，但無透露自己曾去武漢。患者昨日由於發燒再到律敦治醫院入院，由於符合呈報準則，故隔離處理並接受檢疫。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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消息稱，本港今日（26日）新增一宗初步確診個案，對首次病毒測試呈陽性反應，現於律敦治醫院接受隔離治療。據悉，該患者是常到武漢工作的港人，將會被轉送至瑪嘉烈醫院。

據了解，第6宗的初步懷疑確診個案，是一名香港人，於內地四處買菜，最近曾於武漢逗留，於上周一(20日)乘高鐵返港，23日於律敦治醫院求診。當時曾表明於武漢被狗咬，已於當地醫院打針，故到港後再詢問是否要打針，但無透露自己曾去武漢，當時體溫是37.2度，由於不符合呈報準則，故讓他離開醫院。患者昨日由於發燒再到律敦治醫院入院，由於符合呈報準則，故隔離處理並接受檢疫。

根據衞生防護中心公布，截至昨日中午，本港共接獲305宗符合呈報準則的個案，包括5宗確診個案及163宗已排除新型冠狀病毒感染的個案，餘下137宗個案仍然住院接受檢查。

▼武漢疫情嚴重▼