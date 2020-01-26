【武漢肺炎】昂坪360宣布27日起暫停纜車服務　市集照常開放

社會新聞
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昂坪360宣布，鑑於新型冠狀病毒最新情況，纜車服務、昂坪市集的景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及360假期的導賞團，明日（27日）起暫停開放，直至另行通知。昂坪市集維持開放，持有纜車門票或套票的旅客，稍後將於系統經用作購票的信用卡作自動退款，旅客可留意官方網站的換票或退票安排。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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「武漢肺炎」新型冠狀病毒疫情蔓延，繼海洋公園及迪士尼樂園宣布即日起暫停開放後，昂坪360今（26日）下午亦公布，鑑於目前新型冠狀病毒的最新情況，昂坪360的纜車服務、昂坪市集內的景點、東涌及昂坪的自營禮品店，以及360假期的導賞團將於明日（27日）起暫停開放，直至另行通知，而昂坪市集將會照常開放。

  • 海洋公園今早約9時宣布，即日起暫停開放，直至另行通知。

  • 迪士尼亦同樣宣布，考慮賓客及演藝人員安全，由即日起暫停開放，度假區內的酒店則會維持運作。

  • 劉德華原定於2月15日舉行一連12場演唱會，官方網頁發布，鑑於疫情發展，再次宣布取消所有香港場次，歌迷需要再度等待最新消息。

▼武漢肺炎疫情擴散 全國戒備▼

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